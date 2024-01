Awantura w TV Republika. Polityk mówił o WOŚP, przerwał mu Kłeczek: Poddaliście posłów torturom

W niedzielę (28 stycznia) rano na antenie TV Republika wyemitowana została kolejna odsłona programu "Wysokie Napięcie". Jednym z gości prowadzącego Miłosza Kłeczka był poseł Kamil Wnuk. Przedstawiciel ugrupowania Polska 2050 nie pojawił się jednak fizycznie w studiu. Zamiast tego wystąpił na kamerze, obklejony serduszkami WOŚP.

REKLAMA

Zobacz wideo Matteo Brunetti o WOŚP. "Mamy siłę medialną" #JedenDzieńDłużej

Serduszka WOŚP na antenie TV Republika. Poseł Kamil Wnuk opowiadał o "dniu miłości i tolerancji"

Tematem rozmowy było zwolnienie z zakładów karnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W pytaniu do posła Kłeczek zasugerował, że "kiedy wróci praworządność" (w kontekście zatrzymania polityków PiS), "jego szef (marszałek Sejmu Szymon Hołownia - red.) może odpowiadać karnie". - Na początku chciałem najmocniej pana przeprosić, że nie mogę uczestniczyć na żywo w programie. Natomiast jestem mocno zaangażowany w sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ dzisiaj mamy święto, bardzo ważny dzień w Polsce, dzień miłości, tolerancji, szacunku. (...) Jestem w moim sztabie, rodzinnym mieście Sosnowcu, gdzie będziemy robić wiele dobra dla Polaków - odpowiedział Wnuk.

W trakcie wystąpienia polityka w tle można było wychwycić komentarz pochodzący ze studia: "O Jezu". Prowadzący uniemożliwił posłowi kontynuowanie dalszej wypowiedzi. - Dziękuję panu posłowi za wstęp. Za te słowa o miłości i szacunku do bliźniego. Szkoda, że tego zabrakło, kiedy bezprawnie wtrąciliście do więzienia dwóch posłów z immunitetem, a następnie poddaliście torturom - zmienił temat Kłeczek. - Dwóch byłych posłów PiS. Nie wtrąciłem do więzienia ja, ani tak jak pan powiedział, jacyś moi koledzy - zareagował poseł Polski 2050.

Awantura w TV Republika. Poseł Polski 2050 "opowiadał głupstwa i brednie"

- Kto ich wtrącił do więzienia? Kto stwierdził, że mają wygaszone mandaty? Kto wydał rozkaz służbom mundurowym, żeby uprowadzili ich z Pałacu Prezydenckiego? Kto mimo wyraźnej prośby prezydenta nie zgodził się na warunkowe zawieszenie wykonania kary do czasu ułaskawienia? To wszystko byli politycy obecnej władzy - odpowiedział sam sobie Kłeczek.

- Tak jak powiedziała przede mną pani poseł, przez osiem lat żyliśmy w państwie prawie komunistycznym - próbował odpowiedzieć Wnuk. Politykowi przerwała jednak Joanna Lichocka, która określiła go mianem "małomądrego". - Głupstwa pan opowiada takie, że ja muszę reagować. (...) Jak pan opowiada brednie, ja będę kontrować - argumentowała posłanka. - Może pani jeszcze włosy sobie zacznie poprawiać tak, jak ma pani to w zwyczaju? - zapytał poseł. Przedstawiciel Polski 2050 nawiązał w ten sposób do gestu, który Lichocka wykonała w Sejmie. - Niech pan będzie dżentelmenem, bez chamskich uwag do kobiety - ukrócił wymianę zdań Kłeczek.