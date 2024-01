Dorota Brejza o małżonkach Kamińskiego i Wąsika: Miałam poczucie absolutnej żenady

Byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych, do których trafili po prawomocnym wyroku sądu. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. O uwolnienie polityków PIS apelowały ich małżonki - Barbara Kamińska i Roma Wąsik, które w tym celu spotykały się z Andrzejem Dudą, udzielały też wywiadów w mediach, uczestniczyły w protestach przed zakładami karnymi.

- Ten spektakl z udziałem pani Wąsik i pani Kamińskiej odebrałam z poczuciem absolutnej żenady. Uważam, że kiedy rozmawiamy o przestępstwie nadużycia władzy, powinniśmy skupiać się na perspektywie ofiar. Nagle okazało się, że zaczynamy postrzegać żony byłych posłów PiS jako skrzywdzone przez państwo - mówiła w rozmowie z Onet.pl Dorota Brejza, prawniczka, małżonka europosła KO Krzysztofa Brejzy.

- A ja chciałabym, żebyśmy spojrzeli dziś na rodzinę Andrzeja Leppera albo Wojciecha Kwaśniaka [byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego - red.]. Ja chcę tej perspektywy, bo to są osoby skrzywdzone przestępstwem nadużycia uprawnień, którym niszczono życie emocjonalne i osobiste. Zamiast więc zakrzywiać rzeczywistość i współczuć przestępcom i ich rodzinom, skupmy się na tych, którzy oni skrzywdzili - dodała.

Dorota Brejza o Pegasusie: Nie wiemy, ile osób było inwigilowanych

Pytana o komisję śledczą ds. Pegasusa, Dorota Brejza zaznaczyła, że "potrzebujemy informacji na temat tego, co się wydarzyło, bo nadal nie mamy pełnej wiedzy nawet na temat tego, czy Pegasusem było inwigilowane sto osób, tysiąc czy kilkadziesiąt tysięcy". - Mamy prawo do prawdy o Pegasusie i do poznania nazwisk odpowiedzialnych za jego użycie. Liczę, że te osoby nie pozostaną bezkarne - podkreśliła.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na prezydenckie ułaskawienie z 2015 roku (wydane po nieprawomocnym wyroku sądu). Politycy PiS zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzili głodówkę.