Błaszczak zniesmaczony udziałem wojska w WOŚP. "Żołnierze będą musieli wspierać Owsiaka"

W weekend politycy Prawa i Sprawiedliwości organizują spotkania w miastach wojewódzkich, co ma być wstępem do kampanii samorządowej. W Olsztynie pojawił się szef klubu PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak. Jak relacjonuje Wnp.pl na podstawie doniesień PAP, polityk stwierdził w sobotę, że w niedzielę "odbędą się pikniki na rzecz Owsiaka".

- Gen. Brysia [były szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - red.] zwolnili, bo powiedzieli, że robił za dużo pikników wojskowych. Tylko my na tych piknikach rekrutowaliśmy do wojska. A co jutro będzie? Jutro będą pikniki na rzecz Owsiaka i tam wojsko zaangażowali, bo wiadomo, w wojsku jest wszystko na rozkaz - mówił Mariusz Błaszczak.

- To co, pikniki z Owsiakiem dobre, a te, które służyły zaangażowaniu w służbę w wojsku polskim, złe? Jutro żołnierze pójdą na rozkaz i będą musieli Owsiaka wspierać. To jest jedno wielkie nadużycie, nie wolno się godzić na to, by tracić z oczu to, co najważniejsze, bezpieczeństwo kraju - zaznaczył.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśniał w styczniu w TVN24, że gen. bryg. Mirosław Bryś został odwołany z funkcji szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, bo "nie spełniał oczekiwań dotyczących rzetelności działań". - Zaangażowanie w pikniki, w ogóle wykorzystywanie, (...), munduru żołnierza polskiego do promowania tylko i wyłącznie działalności partyjnej czy politycznej, a nie działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa, obronności, na rzecz budowania wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa, uważam za skandaliczne i karygodne - mówił wicepremier.

- Nigdy tego więcej nie będzie, nie będzie wykorzystywania munduru, nie będzie pikników, które mają służyć celom wyborczym, bo one tym celom de facto miały służyć - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

32. finał WOŚP. W akcję angażują się żołnierze

W połowie stycznia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że "żołnierze Wojska Polskiego, decyzją wicepremiera-ministra obrony narodowej, po kilku latach, wracają do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

"Wojsko, które zawsze bardzo chętnie włączało się do akcji i cieszyło się w niej sporym zainteresowaniem, znowu jest "w grze". (...) Zapraszamy wszystkich 27 i 28 stycznia na parking przy błoniach PGE Narodowego. Rozwiniemy tam strefę wojskową, gdzie każdy będzie mógł porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć trochę wojskowego sprzętu i zjeść wojskową grochówkę. Ponadto żołnierze będą obecni w specjalnym namiocie medycznym. Będą tam uczyć podstaw pomocy medycznej, ale też zaprezentują, jak to wygląda w warunkach polowych" - zapowiadał resort.

MON informował również, że "w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce będzie można ten dzień spędzić w towarzystwie żołnierzy". "Będą koncerty orkiestr wojskowych, pokazy sprzętu wojskowego, wojskowe biegi i zawody, żołnierze będą także uczyć pomocy medycznej i zaproszą na wojskową grochówkę. Wybór miast i lokalizacji jest szeroki" - wyliczano.

W tym roku WOŚP gra dla dzieci i dorosłych z problemami płuc po pandemii COVID-19. Mottem finału jest hasło "Tu wszystko gra OK". Dodatkowo Fundacja WOŚP chce wspomóc pacjentów z mukowiscydozą, czyli rzadką, nieuleczalną chorobą genetyczną. W 32. finał WOŚP włączy się w sumie 1 685 sztabów, czyli o 32 więcej niż przed rokiem.