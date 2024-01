Kampanii jeszcze nie ma, ale Mateusz Morawiecki ogłasza: Zaczynamy nasz powrót do władzy

Zgodnie z prawem kampanii wyborczej nie można prowadzić przed zarządzeniem wyborów. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło obejść ten przepis i organizuje Spotkania wolnych Polaków. W sobotę odbyły się w kilku miastach - Jarosław Kaczyński był w Lublinie, Mateusz Morawiecki w Katowicach i w Łodzi, Beata Szydło w Krakowie, Mariusz Błaszczak w Białymstoku.

REKLAMA

Były premier Mateusz Morawiecki nie ukrywał zresztą, że to zakamuflowane spotkania przedwyborcze. - Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Zaczynamy nasz powrót do władzy, naszą drogę do zwycięstwa - poinformował w Katowicach. Mówił też o rozpoczęciu "procesu odzyskiwania władzy" i zadeklarował: - Może szybciej niż się niektórym wydaje, będziemy znowu rządzić.

Polityk przez większość czasu krytykował rząd Donalda Tuska i samego premiera. - Mamy dość bezczelności tej władzy, oszustwa. Miało być pojednanie, a jest wykopanie Rowu Mariańskiego pośrodku Polski. Zemsta i nienawiść są polem działania obecnie rządzących. Miała być uśmiechnięta Polska, a mamy nienawistny, cyniczny uśmiech Tuska "Jokera". Uśmiech, który straszy i pokazuje ich prawdziwe intencje - mówił, cytowany przez Polsat News.

Zdaniem Morawieckiego obecna władza "w ciągu kilku tygodni połamała wszystkie podstawowe reguły praworządności". Twierdził również, że minister sprawiedliwości wszedł do prokuratury "z przyrządami ślusarskimi i ze specjalnie do tego dobranym zespołem", co będzie "opisywane jeszcze za sto lat, jako przykład antydemokratycznego, antywolnościowego działania".

Zobacz wideo O co chodzi w sporze prokuratora generalnego z jego zastępcami?

PiS alarmowało ws. "siłowego" wejścia do Prokuratury Krajowej

O rzekomym wejściu siłowym do Prokuratury Krajowej PiS mówiło w ubiegłą środę na konferencji prasowej przed budynkiem PK. - Przybyliśmy tutaj, bo dostaliśmy informację, że nastąpiło bezprawne wkroczenie do Prokuratury Krajowej i bezprawna próba przejęcia władzy przez tzw. pełniącego obowiązki nominata ministra Bodnara. Uczestniczył w tym bezpośrednio Bodnar - mówił Jarosław Kaczyński.

Policja poinformowała, że nie podejmowała interwencji w budynku. Do sprawy odwołało się także Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie przesłanym portalowi tvn24.pl. "W Prokuraturze Krajowej nie dochodziło ani nie dochodzi do jej siłowego przejęcia. Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar był dziś w Prokuraturze Krajowej. To jego codzienna praktyka. Ponieważ łączy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wykonuje swoje obowiązki zarówno w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w siedzibie Prokuratury Krajowej" - czytamy.