Jarosław Kaczyński odsłonił pomnik brata. "Katastrofa wynikała z zamachu"

W sobotę 27 stycznia w Lublinie na placu Teatralnym odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. Na uroczystości pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie. Towarzyszył mu między innymi Przemysław Czarnek.

REKLAMA

Zobacz wideo Miłosz Jakubowski: Mieszkańcy z czasem przyzwyczają się do stref czystego transportu

Jarosław Kaczyński w Lublinie: Lech miał pewną rzadką zdolność

Kaczyński podczas uroczystości podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania pomnik. - Ten pomnik, jeden z na razie niewielu w kraju to wyraz pamięci - mówił prezes PiS.

- Zasługi Lecha Kaczyńskiego to nie tylko to, że pełnił wiele wysokich funkcji (..), zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest nasz kraj, że w Polsce po 1989 roku powstał system, który co prawda przywrócił nam te największe wartości, niepodległość i wolność, ale był jednocześnie skrajnie niesprawiedliwy - mówił. Jak stwierdził, PiS powstał dzięki Lechowi Kaczyńskiemu. - Bez niego nie byłoby możliwe powołanie PiS - mówił polityk.

- Miał Lech Kaczyński pewną rzadką zdolność. To znaczy, nie tylko miał rację jeżeli chodzi o diagnozę sytuacji i jak tę rację wyrazić, ale potrafił także wygrywać. Potrafił wygrać - co wydawało się zupełnie niemożliwe - wybory prezydenckie w Warszawie, a następnie prezydenckie w Polsce. I potrafił w ciągu tych niespełna czterech lat niedokończonej kadencji doprowadzić do tego, że nasz kraj pod wieloma względami się zmienił - powiedział Kaczyński.

Jak przekazał, jego brat Lech prowadził politykę, która miała zabezpieczyć Polskę przez rosyjskim imperializmem. - To, że zginął w katastrofie, ale ta katastrofa wynikała z zamachu, to z całą pewnością wynikało z tego, że ta polityka była coraz bardziej skuteczna - stwierdził poseł.

Czarnek o "marszu wolnych Polaków"

Na koniec głos zabrał Przemysław Czarnek, który powiedział, że 27 stycznia 2024 roku jest datą historyczną dla Lublina, bo Jarosław Kaczyński odsłonił pomnik brata. Stwierdził, że "jesteśmy beneficjentami wielkiego dziedzictwa" Lecha Kaczyńskiego i przed pomnikiem będzie można za to dziękować.

- To również data, która zebrała tutaj, na placu przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wielu Polaków, bo tak jak jest na frontonie napisane "Warto jest Polakiem". To jest zaszczyt i duma być Polakiem. I wolni Polacy, którzy zebrali się 11 stycznia 2024 roku tam w Warszawie, zaledwie po niecałych 30 dniu rządu Donalda Tuska, w liczbie 300 tysięcy, w środku zimy, w środku zimy, dzisiaj są również tutaj - mówił.

Katastrofa smoleńska. Tragiczne okoliczności śmierci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie lotniczej samolotu wojskowego Tu-154. Maszyna rozbiła się rankiem 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:42 czasu polskiego w Smoleńsku. Na pokładzie obecne były osoby kluczowe dla państwa polskiego, w tym żona prezydenta Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych. Osoby te miały wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W wyniku katastrofy zginęło 96 osób.