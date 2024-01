TV Republika zapytała o Kamińskiego i Wąsika. Odpowiedź posła zaskoczyła paskowego?

Poseł KP PSL-Trzecia Droga Jarosław Rzepa gościł w TV Republika w piątek 26 stycznia. W pewnym momencie polityk PSL został zapytany o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami. Jego odpowiedź zaskoczyła prowadzącego.

Zobacz wideo Krzysztof Szczucki o przyspieszonych wyborach: Będzie musiał na to odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami? Pasek TV Republika był innego zdania, niż Jarosław Rzepa

- Dla mnie nie są posłami, ponieważ szanuję to, co się wydarzyło 20 grudnia. Ten wyrok uważam za prawomocny, a w związku z tym wszelkie konsekwencje związane z tym uważam za ostateczne - powiedział Jarosław Rzepa w TV Republika. - Nie musiał tego potwierdzać marszałek Sejmu, wpis do KRK (Krajowego Rejestru Karnego - red.). W momencie, kiedy ten wyrok zapadł i stał się prawomocny, ja nie mogę się zgodzić, że ci panowie są nadal posłami - dodał polityk.

Jarosław Rzepa wyjaśnił, że Andrzej Duda miał prawo ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale nie zmienia to faktu, że stracili mandaty. Po słowach posła na krótki czas zniknął pasek informacyjny dotyczący poprzedniego tematu, a chwilę później w jego miejscu ukazał się napis sprzeczny ze zdaniem posła: "M. Wąsik i M. Kamiński są posłami".

PKW zwróciła uwagę na sprzeczne postanowienia Sądu Najwyższego

Prowadzący zwrócił uwagę, że Państwowa Komisja Wyborcza nie ma "jasnego zdania na ten temat", ponieważ wystosowała oficjalne zapytanie do marszałka do Sejmu o zasady, na jakich kolejni posłowie mają być mianowani na ich miejsce. - Będę się trzymał tego, że Sąd Rzeczpospolitej Polskiej wydał wyrok prawomocny, a on niesie ze sobą konsekwencje. Ja się z tymi konsekwencjami następczymi zgadzam - stwierdził Jarosław Rzepa. Innego zdania była obecna podczas rozmowy prof. Anna Łabno, która stwierdziła, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami.

PKW zwróciła uwagę w piśmie wysłanym do Szymona Hołowni na sprzeczne postanowienia Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznała ważność postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Natomiast Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła postanowienie Szymona Hołowni. PKW zwróciła się do marszałka z pytaniem, czy podtrzymuje przedmiotowy wniosek i o wskazanie "podstawy faktycznej i prawnej, na której opiera przedmiotowy wniosek". Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "Jest odpowiedź PKW ws. wygaszenia mandatów Kamińskiego i Wąsika. 'Sprzeczne postanowienia'".