Tusk zaczepił Dudę na portalu X. Jasny sygnał czy delikatna złośliwość?

Opublikowany na portalu CNN.com tekst na temat pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska nosi tytuł "Poland’s new leader is hellbent on restoring democracy – even if it means war with his populist rivals", co można przetłumaczyć następująco: "Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację – nawet jeśli oznacza to wojnę z jego populistycznymi rywalami".

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do obraźliwych słów Kaczyńskiego: Nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy

"Panie Prezydencie, "hellbent on doing something" znaczy "jest gotowy za wszelką cenę" - napisał na portalu X premier Donald Tusk, zwracając się do Andrzeja Dudy. Wpis Tuska można odczytywać dwojako. Z jednej strony polityk może sygnalizować w ten sposób, że nie cofnie się przed dalszymi zmianami. Z drugiej strony, może być to też prztyczek skierowany w kierunku prezydenta, który - jak to się już mogliśmy zaobserwować - miewa trudności z publicznym wypowiadaniem się w języku angielskim.

CNN o sytuacji w Polsce. "Polacy żyją w dwóch rzeczywistościach"

"Powracający weteran polskiego centryzmu, który po imponującym wyniku wyborów w zeszłym roku utworzył rząd koalicyjny, zaskoczył krytyków, a nawet wielu zwolenników, konfrontacyjnym podejściem do pokonanego przez siebie populistycznego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość" - napisał w swojej analizie na portalu CNN.com Rob Picheta.

Jak dodał, Donald Tusk "podjął gigantyczne zadanie cofnięcia nieliberalnych i dalekosiężnych zmian dokonanych przez PiS w państwie polskim – co według niego i jego zwolenników przywróci demokratyczne instytucje w Polsce".

"Centralnym pytaniem stojącym przed Tuskiem jest to, jak przywrócić w Polsce niezależność mediów i sądownictwa, degradowaną przez osiem lat autorytarnych reform PiS. To pytanie, na które nie ma właściwej odpowiedzi. PiS chronił swoje zmiany w państwie, wypychając organy prawne i decyzyjne lojalistami, a oczekuje się, że zrzeszony w PiS prezydent Andrzej Duda będzie blokował legislacyjne próby cofnięcia tych reform" - czytamy.

Dziennikarz CNN zwrócił również uwagę, że posunięcia Tuska "zaostrzyły napiętą atmosferę polityczną", a "w rezultacie Polacy faktycznie żyją w dwóch odrębnych rzeczywistościach, zależnych od ich sympatii politycznych, przy czym w każdym z tych wszechświatów znajdują się sądy i instytucje kwestionujące autorytet drugich".