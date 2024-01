Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne 23 stycznia. Od tamtej pory politycy PiS kilkukrotnie zabrali głos, między innymi w TV Republika, gdzie zapowiedzieli, że będą walczyć dalej i mają przygotowany plan. - Będziemy zaskakiwali naszych wrogów - zapowiedział wówczas Mariusz Kamiński. Jednym z ich pracowników był Tomasz Kaczmarek, znany jako "agent Tomek", który wypowiedział się na temat możliwych kroków polityków PiS.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia wytłumaczył, dlaczego Kamiński i Wąsik nie są posłami. Podał konkretny przepis

Agent Tomek o Mariuszu Kamiński i Macieju Wąsiku: Zemszczą się na wszystkich

Agent Tomek stwierdził, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą próbować zaszkodzić osobom, które brały udział w ich skazaniu. - Jak kiedyś znów uda im się dojść do władzy, to jestem pewien, że zemszczą się na wszystkich tych, którzy w ich ocenie im zaszkodzili. Zemsta będzie na sto procent. Oni gotowi są na wszystko i nie ma dla nich świętości, co już wielokrotnie udowadniali - powiedział Tomasz Kaczmarek w rozmowie z "Faktem".

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "nie orientowali się w służbach specjalnych". Agent Tomek: Są przekonani, że całe życie będą nietykalni

Były pracownik CBA ujawnił, że początki w instytucji nie były łatwe dla polityków PiS. - Kiedy zacząłem z nimi pracować w 2006 roku, byli totalnie zagubieni. Nie orientowali się w funkcjonowaniu służb specjalnych, byli na bakier z obowiązującymi przepisami i ustawami - powiedział agent Tomek i dodał, że po czasie się to zmieniło, ale i tak - jak stwierdził - znajomość przepisów nie przeszkadzała im, żeby "z premedytacją je łamać". - Najbardziej demoralizujący wpływ miała na nich ich bezkarność. Łamiąc ludziom życiorysy, naruszając obowiązujące przepisy prawa, nie ponieśli tak naprawdę za to żadnych konsekwencji. Teraz ich polityczny kumpel ich ułaskawił i są przekonani, że całe życie będą nietykalni - zaznaczył Tomasz Kaczmarek.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 17 listopada ubiegłego roku zostali obciążeni zeznaniami agenta Tomka. Mężczyzna powiedział, że przekazywał dziennikarzom sympatyzującym z PiS tajne dokumenty z działań prowadzonych przez CBA. Następnie miały być one wykorzystywane do ataków w mediach. Tomasz Kaczmarek podał również nazwiska i zapewnił, że przekaże więcej informacji, gdy zostanie świadkiem koronnym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "Agent Tomek" złożył zeznania ws. Kamińskiego i Wąsika. 'Prokuratura udaje, że nic się nie dzieje'".