W piątek Tomasz Sakiewicz złożył "doniesienie do prokuratury przeciwko osobom z Ministerstwa Kultury, urzędnikom i pułkownikowi ministrowi [Bartłomiejowi - red.] Sienkiewiczowi, który uniemożliwił uczestnictwo TV Republika w konferencji prasowej o niezwykłej wadze". - Dotyczyła losów telewizji publicznej po decyzji referendarza sądowego, odmawiającego wpisania likwidatora - powiedział.

TV Republika nie została wpuszczona na konferencję Sienkiewicza. Sakiewicz złożył zawiadomienie

Jak dodał, przedstawiciele TV Republika zostali zaproszeni i akredytowani na konferencję, ale ostatecznie "siłą uniemożliwiono im wejście". - To jest przestępstwo, to jest bardzo poważne przestępstwo, począwszy od naruszenia konstytucji, do naruszenia kodeksu prasowego, tłumienie krytyki prasowej. Jest to bardzo poważnie ścigane w każdym cywilizowanym kraju, no i mam nadzieję, że pan pułkownik poniesie stosowną karę - podkreślił.

Redaktor naczelny TV Republika był dopytywany przez pracownika swojej stacji, czego się boi Bartłomiej Sienkiewicz. - On się boi naszych widzów, on się boi opinii publicznej - mówił. - Oni się boją powiedzieć, dlaczego bezkarnie, bezprawnie zajmują media publiczne, dlaczego stosują całą masę bezprawnych działań, które są i złamaniem konstytucji, i złamaniem wszelkich praw związanych z ochroną wolności słowa. No tak mają ci, którzy popełniają przestępstwa - chowają się - stwierdził Tomasz Sakiewicz.

Jak opisuje portal niezalezna.pl, chodzi o poniedziałkową konferencję. "Z polecenia organizatora konferencji, odmówiono również uznania prawidłowo złożonej przez redakcję stacji akredytacji na to wydarzenie w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - podaje serwis.

