Kaczyński mówił o torturowanym Kamińskim. Radomski sąd: 'Osadzony nie zgłaszał skarg'

Prezes PiS zapytany o to, dlaczego w Sejmie nie pojawili się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, wspomniał o problemach zdrowotnych jednego z nich po pobycie w zakładzie karnym. Wprost stwierdził, że są one wynikiem "tortur", którymi rzekomo miał być poddawany polityk. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia. (...) To jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - mówił Jarosław Kaczyński.

Mariusz Kamiński był torturowany w więzieniu? Sąd: Nie było skarg

Dzień przed zakończeniem odbywania kary Mariusza Kamińskiego więzienie odwiedził sędzia penitencjarny. Sprawuje on nadzór nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności czy kar aresztu. Ma prawo wizytować zakłady karne i przeprowadzać rozmowy z osadzonymi, aby zbadać ich wnioski, skargi czy prośby - tłumaczy serwis infor.pl.

W rozmowie z Wirtualną Polską jeden ze współpracowników byłego szefa CBA miał wątpliwości co do zasadności działań sędziego. - To nie przypadek, że do zakładu karnego przyjeżdża sędzia penitencjarny, wiedząc, że jest złożone zażalenie na przymusowe dokarmianie. O wizytacji nie poinformowano adwokata osadzonego. Więzień ma swoje prawa. Może zachowywać się w określony sposób i tłumaczyć lekarzowi, że czegoś nie powinien robić - mówił.

Jak dowiedzieli się dziennikarze WP wizyta sędziego penitencjarnego u Mariusza Kamińskiego, była spowodowana informacją o jego pobycie w szpitalu i pogarszającym się stanie zdrowia. Polityk zmagał się niskim poziomem cukru oraz niskim tętnem. - W trakcie spotkania osadzony nie zgłaszał do sędziego żadnych skarg i wniosków w związku z odbywaniem kary. Spotkanie miało miejsce przed przymusowym dokarmianiem osadzonego. Sposób dokarmiania osadzonego ustalali lekarze Aresztu Śledczego w Radomiu bez udziału sędziego - tłumaczył Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu.

RPO reaguje na słowa Kaczyńskiego o "torturach". "Będziemy zapoznawać się z dokumentacją"

Głos w sprawie zabrał także Rzecznik Praw Obywatelskich. - Moi współpracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytowali areszt śledczy w Radomiu i rozmawiali z panem Mariuszem Kamińskim, przedstawiliśmy wnioski z tych wizytacji. Warunki, w jakich przebywał pan Mariusz Kamiński w zakładzie w Radomiu, oceniliśmy jako prawidłowe i zgodne z przepisami prawa - podkreślał Marcin Wiącek w rozmowie z Onetem. Odniósł się także do kwestii przymusowego dokarmiania. - Co do kwestii przymusowego odżywiania, to odbyło się to na podstawie wskazań lekarskich, za zgodą wyrażoną przez sąd. Tyle wynika z mojej wiedzy. Natomiast, jestem w trakcie postępowania w tej sprawie. Będziemy zapoznawać się z dokumentacją sądu penitencjarnego, a także dokumentacją medyczną - mówił.