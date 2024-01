Polska wyrwie się z uścisku art. 7.? Adam Bodnar w Brukseli: Mam takie marzenie

Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę z artykułu 7. w grudniu 2017 roku. Głównym powodem były zmiany w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. O procedurze z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej minister sprawiedliwości Adam Bodnar rozmawiał w piątek z Komisarzem UE ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Jak zapewnił, Polska będzie "podejmować wszystkie możliwe działania, by procedura z art. 7 nie była stosowana wobec Polski".

REKLAMA

Zobacz wideo Miłosz Jakubowski: Wkrótce więcej polskich miast wprowadzi strefy czystego transportu

- To będzie wymagało zmian legislacyjnych, przedstawienia odpowiednich projektów ustaw, planu działania - wskazał Adam Bodnar na konferencji prasowej po dwudniowym posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Brukseli. - Ja mam osobiście takie marzenie, nie wiem, czy to się uda, ale zawsze warto mieć marzenie, żebyśmy może, jak będziemy świętowali 20. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja, to nie będzie nad nami ciążył artykuł 7. - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Na czym polega artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej?

Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej dopuszcza możliwość zawieszenia praw członkowskich w Unii Europejskiej (takich jak prawa do głosowania w Radzie Unii Europejskiej), jeżeli dany kraj poważnie i stale narusza wartości, na których opiera się UE, określone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości). W przypadku zawieszenia zobowiązania wynikające z członkostwa pozostają jednak w mocy - czytamy na stronie Unii Europejskiej.

Jak wskazano w dokumencie, "zgodnie z art. 7, na wniosek jednej trzeciej państw członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąca większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie powyższych wartości fundamentalnych oraz skierować do niego odpowiednie zalecenia".

"Art. 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej definiuje procedurę głosowania wykorzystywaną przez główne instytucje UE w przypadku zastosowania względem danego państwa członkowskiego przepisów art. 7. Zainteresowane państwo nie bierze udziału w głosowaniu. Nie jest ono też uwzględniane przy obliczaniu jednej trzeciej lub czterech piątych państw wymaganych do uzyskania większości. Zgoda Parlamentu uzyskiwana jest przy większości dwóch trzecich głosów" - wskazano.