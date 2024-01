- W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje - powiedział w piątek Jarosław Kaczyński. Chodzi o tę izbę Sądu Najwyższego, w której zasiadają neosędziowie i której nie uznaje Trybunał Sprawiedliwości UE.

Hołownia uderza w Kaczyńskiego. "Musimy się zastanowić nad wypłacaniem wynagrodzeń"

Na słowa prezesa PiS zareagował marszałek Sejmu. - W takim razie musimy się zastanowić nad wypłacaniem wynagrodzeń i rozstrzygnąć ontologiczny dylemat, przed którym stanęli posłowie Prawa i Sprawiedliwości: jak mogą otrzymywać coś z niczego - powiedział Szymon Hołownia, którego cytuje Onet.

- A tak całkiem poważnie: Jarosław Kaczyński powinien nieco przystopować z metaforami, bo one mu się wszystko skończą. My już byliśmy przy wszystkich epokach historycznych, ważnych wydarzeniach z historii Polski. No ale jeśli dzisiaj pojechał takim filozoficznym tekstem, że coś, co istnieje, nie istnieje... ok, wyciągnijmy z tego poważne konsekwencje. Ciekawe, jak na to zareagują członkowie jego partii, którzy się dowiedzą, że od jutra nie dostaną pensji, bo prezes unieważnił parlament - podkreślił lider Polski 2050.

Hołownia o wejściu Kaczyńskiego na mównicę. "Sunął jak czołg, byłem onieśmielony"

O Jarosławie Kaczyńskim marszałek Sejmu mówił też w czwartek w "Kropce nad i" na antenie TVN24. - Ja mam wrażenie, że on się w epokach historycznych zagubił, w geografii się zagubił. Jeżeli ktoś mówi, że panowie Kamiński i Wąsik w więzieniu byli poddawani torturom, a oni w dobrej formie udzielają wywiadów, uśmiechnięci od ucha do ucha... no tak nie wyglądają ludzie poddawani torturom - stwierdził. Jak dodał, prezes PiS mówił też o "więźniach politycznych", kiedy w Sejmie jest Swiatłana Cichanouska i toczą się rozmowy dot. Andrzeja Poczobuta.

- Ja już pomijam, co on mówi na mój temat. Dzisiaj np. powiedział, że popełniłem najcięższą zbrodnię, czyli pewnie powinienem zostać za to rozstrzelany, co być może nastąpi - powiedział, a dopytywany o to, dlaczego go wpuścił na mównicę, odparł:

Byłem absolutnie onieśmielony. Nagle, zobaczyłem prezesa Kaczyńskiego go jak sunie jak czołg, wchodzi jak po swoje. Pomyślałem, że chce coś ważnego powiedzieć. Więc kierując się zasadami dobrego wychowania, pozwoliłem mu wygłosić tę krótką filipikę. Ja myślę, że w tym całym obozie doszło do pogubienia się.

