Posłanka weszła na mównicę, Suski krzyczał: "Oddaj kasę!". Dostał reprymendę: Panie pośle...

Podczas debaty nt. Funduszu Sprawiedliwości doszło do awantury. Kiedy na mównicę weszła Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Suski zaczął krzyczeć: "Oddaj kasę!".

Wicemarszałkini Monika Wielichowska próbowała przywołać go do porządku. - Panie pośle Suski, zawracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Przywołuję pana do porządku! - podkreśliła. - To niech odda kasę! - odpowiedział polityk PiS.

- Żaden hejt nie powstrzyma nas przed rozliczeniem nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości - zapowiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Później głos zabrała Barbara Dolniak. - Stworzyliście specjalne przepisy, które pozwalały wam na rozdawanie pieniędzy poza konkursem. Minister sprawiedliwości lub delegowany przez niego przedstawiciel rządu potrafił wykreślić z wykazu organizację, która zdobyła odpowiednią liczbę punktów, by dostać dotacje - mówiła. - A dostawały takie podmioty, które dopiero zaczęły działalność - dodała.

Kontrowersje wokół Funduszu Sprawiedliwości. Powstanie specjalny zespół

Wiceministerka sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz przedstawiła w Sejmie informację bieżącą na temat wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. Do jego zadań należy wspieranie pokrzywdzonych przestępstwem, ich najbliższych oraz świadków przestępstw.

Polityczka podkreśliła, że środki z Funduszu Sprawiedliwości w ostatnich latach były wydawane nietransparentnie, z naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Dodała, że to między innymi z Funduszu Sprawiedliwości finansowano w roku wyborczym działalność kół gospodyń wiejskich. Mówiła też, że środki przyznawano - jak określiła - na mglistych zasadach. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała, że od 27 grudnia ubiegłego roku resort sprawiedliwości wstrzymał wypłatę środków z Funduszu. Dodała, że każda wypłata podlega merytorycznej ocenie - tak, by korzystający z tego wsparcia nie byli pokrzywdzeni brakiem środków.

Wiceministerka dodała, że Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło przygotowanie w Prokuraturze Krajowej zespołu śledczego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ma też powstać społeczna rada do spraw Funduszu Sprawiedliwości jako organ doradczy ministerstwa. Na jej czele ma stanąć sędzia Jerzy Stępień.

