Mariusz Kamiński podczas pobytu w zakładzie karnym podjął głodówkę. W związku z tym personel zadecydował o jego przymusowym dokarmianiu. Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że były to tortury. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia. (...) To jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - mówił prezes PiS.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia wytłumaczył, dlaczego Kamiński i Wąsik nie są posłami. Podał konkretny przepis

Rzecznik Praw Obywatelskich skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego o torturach

Do sprawy odniósł się Marcin Wiącek. - Moi współpracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytowali areszt śledczy w Radomiu i rozmawiali z panem Mariuszem Kamińskim, przedstawiliśmy wnioski z tych wizytacji. Warunki, w jakich przebywał pan Mariusz Kamiński w zakładzie w Radomiu, oceniliśmy jako prawidłowe i zgodne z przepisami prawa - zaznaczył RPO w rozmowie z Onetem.

W kwestii przymusowego dokarmiania skazanego polityka poinformował, że sprawa zostanie przeanalizowana przez Biuro RPO. - Co do kwestii przymusowego odżywiania, to odbyło się to na podstawie wskazań lekarskich, za zgodą wyrażoną przez sąd. Tyle wynika z mojej wiedzy. Natomiast, jestem w trakcie postępowania w tej sprawie. Będziemy zapoznawać się z dokumentacją sądu penitencjarnego, a także dokumentacją medyczną. I jeśli chodzi o przebieg tej procedury, to nie jestem w stanie w tej chwili jeszcze nic powiedzieć, ponieważ nie zapoznałem się z dokumentacją - dodał.

Stanowisko Służby Więziennej w sprawie Mariusza Kamińskiego

Wcześniej słowa Jarosława Kaczyńskiego o rzekomych torturach w zakładzie karnym skomentowała Służba Więzienna. "W przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu. Powyższą sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności z dnia 14 czerwca 2012 r." - czytamy w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom "Faktu".

Wypowiedź prezesa PiS wywołała oburzenie w środowisku lekarskim. "Wypowiedź posła Kaczyńskiego względem zachowania lekarzy wobec osadzonych jest tak skandalicznym pomówieniem, że trudno uwierzyć, że ktoś z pełną świadomością mógł je powiedzieć. Stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża oburzenie środowiska lekarskiego, które czuje, że w Polsce wytwarza się atmosferę wrogości wobec lekarzy i przypisuje im się zdolność do 'tortur' wobec 'wrogów politycznych'" - czytamy w stanowisku Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.