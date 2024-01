Kaczyński nie zamierza przepraszać za słowa o gestapo. "Niemieckie związki pana Tuska na to wskazują"

- Mamy szereg działań o skrajnie niemoralnym [charakterze - red.], np. więzienie ludzi, którzy walczyli z przestępczością, jak to ostatnio miało miejsce. Jeden z nich był przy tym torturowany. Niezależnie od protestów różnych środowisk, to jest zgodne z przepisami UE, a właściwie Rady Europejskiej. To, co określiłem jako tortury, jest dokładnie w dokumentach opisane właśnie jako tortury. I taka metoda została zastosowana, mimo że było wiadomo, że [Mariusz Kamiński - red.] wychodzi, mimo że nie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie, bo to sąd musi nakazać tego rodzaju zabieg, to znaczy przymusowe karmienie - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zobacz wideo Terlecki o nieobecności Wąsika i Kamińskiego w Sejmie: Może się leczą? (wypowiedź z 25 stycznia)

- To była decyzja, jak sądzę, samej góry. Nie wiem personalnie, czy to był minister Bodnar, czy może sam premier Tusk, ale to miała być taka pogróżka dla kogoś, kto wbrew woli tych ludzi jednak opuszcza więzienie. To samo zasługuje na wieloletnią karę, jeżeli chodzi o tych, którzy zdecydowali i wykonali tego rodzaju działania - dodał polityk.

Prezes PiS: Nie mam zamiaru nikogo przepraszać

Jarosław Kaczyński został potem zapytany, czy przeprosi funkcjonariuszy Straży Więziennej za porównania do gestapo. Chodzi o czwartkową wypowiedź prezesa PiS. Gdy jedna z dziennikarek stwierdziła, że politycy PiS po opuszczeniu więzienia nie wyglądali na ofiary tortur, Kaczyński stwierdził, że "tortury bywają różne". - Są takie, które widać na zewnątrz i są takie, których nie widać - dodał. Następnie przywołał przykład swojego wuja, który był torturowany przez gestapo i tego również nie było po nim widać. Na pytanie dziennikarki, czy te przypadki można porównywać, prezes PiS odparł, że "można porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują".

- Nie mam zamiaru nikogo przepraszać. Tutaj nie chodziło o Straż Więzienną, tylko tak naprawdę o sędziów i lekarzy. To nie jest przepraszanie, tylko sprostowanie. Natomiast to był zabieg o charakterze tortur. A kto stosował tortury, to wiadomo, można by użyć oczywiście innych porównań. Powtarzam: Rada Europejska (...) traktuje taki zabieg, jaki został przeprowadzony wobec pana ministra Kamińskiego, jako tortury. Ja nie mam absolutnie za co przepraszać. Inni powinni za to przepraszać - podkreślał podczas piątkowej konferencji Jarosław Kaczyński.

Co pisze Rada Europejska o torturach?

Tymczasem, jak wskazano na stronie Rady Europejskiej, "tortury" zostały zdefiniowane jako "umyślne nieludzkie traktowanie powodując bardzo poważne i okrutne cierpienia". "'Nieludzkie traktowanie' musi osiągnąć minimalny poziom dolegliwości oraz 'powodować rzeczywiste obrażenia fizyczne lub intensywne cierpienie psychiczne'", natomiast "'poniżające traktowanie' w przeciwieństwie do fizycznego i psychicznego cierpienia polega na upokorzeniu i upodleniu" - czytamy.

Dalej stwierdzono, że przypadek obowiązkowego zabiegu medycznego, np. przymusowe karmienie co do zasady nie jest nieludzkie lub poniżające. Może natomiast zostać za takie uznane, jeżeli będzie przeprowadzone bez odpowiednich gwarancji lub bez szacunku. "Prosimy porównać dwie sprawy, w których zabieg medyczny został przeprowadzony w celu odzyskania narkotyków połkniętych przez handlarzy. W sprawie Jalloh v. Germany, pomimo oporu skarżącego został podany z użyciem siły środek wywołujący wymioty w celu uzyskania dowodów. Sposób, w jaki to uczyniono, był poniżający i stanowił zagrożenie zdrowia. Zostało stwierdzone nausznie artykułu 3. W sprawie Bogumil v. Portugal, chirurgiczne usunięcie z żołądka skarżącego paczki z kokainą zostało przeprowadzone na podstawie opinii medycznej i pod kontrolą lekarza w celu ratowania życia, a nie uzyskania dowodów. Brak naruszenia" - czytamy.

Służba Więzienna odpowiada na słowa Jarosława Kaczyńskiego o torturach

"Służba Więzienna jest zobowiązana do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Osadzony mający zdiagnozowany problem zdrowotny jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - przekazała Służba Więzienna w oświadczeniu przesłanym "Faktowi".

Dalej wskazano, że "w wypadku, gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu skazanego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor zakładu karnego, na wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego penitencjarnego". "W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłączając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego" - podkreślono.

"W przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu. Powyższą sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności z dnia 14 czerwca 2012 r." - czytamy w oświadczeniu.