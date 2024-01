Janusz Kowalski dziękuje za koła gospodyń wiejskich. "Są filarami prewencji przeciwko przestępczości"

Janusz Kowalski, zabrał głos w toczącej się w Sejmie dyskusji na temat Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Suwerennej Polski rozpoczął od podziękowań dla Zbigniewa Ziobry za wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich. Są one bowiem - w jego ocenie - "filarami prewencji przeciwko przestępczości". - Trzeba nie znać polskiej wsi, żeby tego nie rozumieć - podkreślał poseł Kowalski.

- Serdecznie dziękuję ministrowi Zbigniewowi Ziobro za to, że wspierał Ochotnicze Straże Pożarne i koła gospodyń wiejskich. Ponad 500 gmin, ponad tysiąc kół. Koła gospodyń wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne są filarami prewencji przeciwko przestępczości na polskiej wsi - mówił Janusz Kowalski.

Poseł Suwerennej Polski zaprosił przedstawicielkę rządu do koła gospodyń wiejskich jednej ze wsi, która została wsparta z Funduszu Sprawiedliwości za czasów poprzedniego rządu. - Jaka ta wieś jest bezpieczna! - zachwalał poseł. - Proszę zobaczyć, jak te wsie i gminy były wspierane przez Fundusz Sprawiedliwości. Za to serdecznie dziękuję ministrowi Ziobro - kontynuował poseł Kowalski.

Poseł Suwerennej Polski broni Funduszu Sprawiedliwości i atakuje koalicję rządzącą

W dalszej części wypowiedzi poseł Kowalski odniósł się do wypowiedzi poprzedzającego go Konrada Frysztaka. Poseł Koalicji Obywatelskiej skrytykował nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości w czasach rządów PiS.

- Wasz kolega, kłamca z wyrokiem, swojego czasu Robert B., a teraz Robert Bąkiewicz, właśnie z Funduszu Sprawiedliwości otrzymywał pieniądze na niszową telewizję. To taka dziwna koincydencja, że otrzymywał te pieniądze dokładnie wtedy, kiedy zaczął być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na posła. W okresie kampanii jego telewizja otrzymała 200 tys. złotych - zwracał się poseł Frysztak do parlamentarzystów PiS. - To jest jeden z przykładów tego, jak upolityczniony Fundusz Sprawiedliwości służył waszym partyjnym kumplom, by osiągnęli mandaty, a w konsekwencji również niewinność - podkreślał.

W ocenie Janusza Kowalskiego krytyka Funduszu Sprawiedliwości ma wynikać jednak z tego, że Koalicji Obywatelskiej zależy na tym, by "ich elektorat trafiał do więzień". - Wiecie, dlaczego pan Frysztak atakuje dzisiaj prewencję? Dlatego, że Fundusz Sprawiedliwości powodował, że ludzie nie trafiali do więzień. Czyli wasz elektorat nie trafiał do więzień. Mieliście w tym interes, żeby ci ludzie głosowali na was w więzieniach, a my doprowadzaliśmy do tego, że przestępcy nie trafiali do więzień, bo nie popełniali przestępstw. Po to był właśnie Fundusz Sprawiedliwości - wnioskował pokrętnie poseł.