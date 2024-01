Prezes PiS Jarosław Kaczyński zorganizował w piątek (26 stycznia) konferencję prasową, na której zapowiedział między innymi serię spotkań polityków partii z obywatelami w różnych miastach Polski. Spotkania "wolnych Polaków" mają odbywać się pod hasłem "Bądźmy razem". Podczas konferencji prezesa pytania reportera TVP były blokowane przez rzecznika partii. W dyskusję włączył się także Jarosław Kaczyński, który obwieścił, że nie będzie rozmawiał z "Panoramą" TVP, bo jest "przestępczo opanowana".

Jarosław Kaczyński odmówił odpowiedzi na pytanie dziennikarza TVP

Po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego o spotkania "wolnych Polaków" przyszedł czas na pytania od dziennikarzy. Rafał Bochenek, który udzielał głosu kolejnym mediom, w tym między innymi Telewizji Republika, Polsatowi News, a nawet dziennikarzom TVN24. Próbował przy tym blokować pytania reportera TVP. - Prosimy o kolejne pytanie. Prosimy o dopuszczenie dziennikarzy mediów, które mają niekwestionowany status prawny. Pan reprezentuje media, które zostały przejęte... - mówił rzecznik PiS do dziennikarza "Panoramy".

W tym samym czasie prezes partii zapytał o to, z jakiej stacji jest blokowany reporter. - Ze stacji Sienkiewicza i Tuska - odpowiedział Bochenek. Na te słowa Jarosław Kategorycznie odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania. - Proszę pana, Telewizja Polska, "Panorama" jest w tej chwili w sposób przestępczy opanowana, ja z nią nie rozmawiam, dziękuję - oznajmił.

Jarosław Kaczyński ma ruszyć w "tournée" po Polsce

Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński opowiedział o szczegółach "spotkań wolnych Polaków". - Będziemy mieli intensywny weekend, zostaną objechane właściwie wszystkie województwa. Przy tym przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa, jest następujący: ta władza obiecywała 100 konkretów, a realia są takie, że łamana jest konstytucja, myśmy byli nieustannie, bez żadnych podstaw o to oskarżani. Łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura i to w sposób siłowy, w sposób siłowy zostały też przejęte także takie instytucje jak telewizja i radio. Proszę pamiętać, że są to instytucje skonstytucjonalizowane, poprzez KRRiT, który nadzoruje te instytucje - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że w spotkaniach uczestniczyć będzie sześciu głównych przedstawicieli partii. Dodał, że skład ten będzie rozszerzany. - Chcemy dotrzeć do każdego powiatu, a pójdzie czas na skonkretyzowaną, czyli prowadzoną od poziomu gminy kampanię samorządową. Takie są nasze plany na najbliższy czas - poinformował. Już w sobotę prezes ma pojawić się w Lublinie. Dzień później ma spotkać się z mieszkańcami Kielc.