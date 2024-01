Kaczyński zapowiada "intensywny weekend". "Zostaną objechane właściwie wszystkie województwa"

- Będziemy mieli intensywny weekend, zostaną objechane właściwie wszystkie województwa. Przy tym przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa, jest następujący: ta władza obiecywała 100 konkretów, a realia są takie, że łamana jest konstytucja, myśmy byli nieustannie, bez żadnych podstaw o to oskarżani. Łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura i to w sposób siłowy, w sposób siłowy zostały też przejęte także takie instytucje jak telewizja i radio. Proszę pamiętać, że są to instytucje skonstytucjonalizowane, poprzez KRRiT, który nadzoruje te instytucje - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Mamy do czynienia z podwójną grą: w Polsce mówi się obywatelom, mówi to sam premier, że nic się nie zmieni, że jesteśmy przeciwko zmianie traktatów [unijnych - red.], a coś zupełnie innego mówi się, gdy jest się w Brukseli, gdy w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze zgodą na niemiecki dyktat, niemiecką drogę - dodał.

- Następują pewne drobne ustępstwa w porównaniu z pierwotnym planem, ale istota jest taka sama. Mamy w gruncie rzeczy utracić suwerenność. Jest dziesięć obszarów suwerenności, które, w gruncie rzeczy, będą nam zabrane, jeżeli to wszystko zostanie zrealizowane - przekonywał prezes PiS.

- I wreszcie: gdzie mamy 60 tys. zł bez podatku? Gdzie mamy dotrzymanie słowa wobec nauczycieli? Miało być 1,5 tys. zł do podstawy, a jest znacznie mniej (...). Nie ma żadnego 0-procentowego kredytu, w istocie jest likwidowany 2-procentowy kredyt. Ta zasada, że co zostało dane, nie zostanie odebrane, też nie jest przestrzegana. O tym wszystkim trzeba wszystkim rodakom mówić. Chcemy właśnie to przekazać, będziemy to przekazywali konsekwentnie dalej, obawiamy się, że będzie tych materiałów do przekazania coraz więcej - mówił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński odmawia odpowiedzi reporterowi TVP

- Jedziemy w składzie sześcioosobowym (...). Oczywiście będzie rozszerzany. Najpierw jedziemy do wszystkich miast wojewódzkich, później do wszystkich byłych miast wojewódzkich, przypominam, że było ich 49 do 1998 roku. A później także do wszystkich powiatów. Oczywiście te grupy będą musiały być zwiększane - zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Chcemy dotrzeć do każdego powiatu, a pójdzie czas na skonkretyzowaną, czyli prowadzaną od poziomu gminy kampanię samorządową. Takie są nasze plany na najbliższy czas - dodał.

Jarosław Kaczyński ma w sobotę pojawić się w Lublinie, w niedzielę ma spotkać się z mieszkańcami Kielc. Beata Szydło przyjedzie w sobotę do Krakowa, a dzień później do Rzeszowa. Elżbieta Rafalska będzie w niedzielę w Zielonej Górze, były premier Mateusz Morawiecki w sobotę będzie w Katowicach i Łodzi, a w niedzielę w Gdańsku. Mariusz Błaszczak w sobotę przyjedzie do Białegostoku i Olsztyna, w niedzielę spotka się z mieszkańcami Bydgoszczy. Przemysław Czarnek w sobotę będzie w Siedlcach, w niedzielę w Opolu i we Wrocławiu. Z kolei Jacek Sasin w niedzielę przyjedzie do Poznania. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślał, że spotkania będą otwarte i będzie możliwość zadawania pytań.

W trakcie konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński odmówił udzielenia odpowiedzi reporterowi Telewizji Polskiej. - Telewizja Polska, "Panorama", jest przestępczo opanowana, ja z nią nie rozmawiam. Nie będę rozmawiał - stwierdził. Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczał, że pytania będą zadawać dziennikarze z mediów, które "mają niekwestionowany status prawny".