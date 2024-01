Studentka krzyczała "J***ć PiS" przed biurem partii w Gdańsku. Jest wyrok

Sprawa miała związek z protestem przed biurem Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, do którego doszło w styczniu 2021 r. Studentka medycyny, członkini zarządu Fundacji Widzialne Julia Landowska wykrzykiwała hasło "J***ć PiS". Kilka miesięcy później dostała wezwanie na komisariat w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia (wulgaryzmy w miejscu publicznym). Sąd nałożył potem karę na kobietę w wysokości 50 zł. Działaczka odwołała się od tego orzeczenia. Kara została uchylona, ale studentka wciąż była uznawana za winną popełnienia wykroczenia. I tę decyzję kobieta zaskarżyła.

"Chciałbym zaznaczyć, że nie walczymy tu o 50 zł, czy jakąkolwiek karę grzywny, która byłaby na mnie nałożona. Tutaj chodzi o prawo do wyrażania swojej opinii dot. rządzących podczas legalnych zgromadzeń publicznych. Mój okrzyk był okrzykiem desperacji, w sytuacji, gdy kobietom odbierane są prawa do decydowania o swoim ciele i życiu, nasza wolność. Nieważne, jaka partia aktualnie rządziłaby w naszym kraju, jeszcze raz wyszłabym na ulice i protestowała, walcząc o to, żebym nie bała się żyć w naszym kraju" - pisała w lipcu ubiegłego roku na swoim profilu na Facebooku.

Krzyczała "J***ć PiS". Jest decyzja sądu

W czwartek Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił kobietę. Jak relacjonowała potem Fundacja Widzialne, zdaniem sędzi obywatele mają prawo do wyrażania emocji oraz oceny władz, nawet jeśli forma może niektórych razić. Sąd zauważył również, że studentka nie była w swoich reakcjach odosobniona, a i w parlamencie padają niekiedy gorszące sformułowania.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu wydanym 22 października 2020 r. stwierdził, że przepisy umożliwiające przerywanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu są niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok wywołał falę protestów w całym kraju.