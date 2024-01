Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, czyli ta izba, której TSUE nie uznaje za sąd, uchyliła postanowienie marszałka Sejmu potwierdzające wygaśnięcie mandatu Mariusza Kamińskiego. Według rządzących oraz dużej części prawników wspomniana Izba nie jest jednak sądem w rozumieniu prawa. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Izba ta nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. - W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje - skomentował w Sejmie Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Sejm nie istnieje. "To nie przychodź! I namów kolegów"

Prezes PiS udzielając wypowiedzi na sejmowym korytarzu dodał, że mamy w tej chwili kryzys konstytucyjny. - Nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega konstytucji, czy choćby chce przestrzegać konstytucji. No, to powinno być załatwione przez pana prezydenta, ale to są jego decyzje - stwierdził Kaczyński. Słowa lidera partii opozycyjnej zszokowały nie tylko dziennikarzy, ale także ludzi ze świata polityki.

"No, tak. Sejm nie istnieje. Jarku, to nie przychodź! Po co przychodzisz do instytucji, która nie istnieje? I namów kolegów z PiS, aby też nie przychodzili" - skomentował uszczypliwie Roman Giertych.

"Kaczyński to prawdziwy wizjoner. Ostatnie wizje: Sejm nie istnieje, Wąsik i Kamiński są posłami Macierewicz to szlachetny człowiek" - skomentowała w mediach społecznościowych ministerka edukacji Barbara Nowacka.

"Jarosław Kaczyński pobiera wynagrodzenie, ryczałt na biuro poselskie, wkłada kartę do czytnika na sali sejmowej i głosuje. W 'nieistniejącym Sejmie'" - napisał na platformie X europoseł Krzysztof Brejza.

Awanturnicze słowa prezesa skomentował Poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski. "Kaczyński był łaskaw stwierdzić, że 'Sejm jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu nie istnieje'. Zatem nie istnieje też TSUE, KE, UE. Większość prawników w Polsce również. Dla niego czarne jest już czerwone, a białe jest zielone" - napisał w mediach społecznościowych.

Od komentarza nie powstrzymał się również Tomasz Lis, który na platformie X napisał: "Kaczyński twierdzi, że Sejm nie istnieje. Pomyliło się biedakowi z Trybunałem Konstytucyjnym, który teraz nie istnieje naprawdę".

Jarosław Kaczyński znów raczy Polaków prowokacyjnym absurdem. "Odmęty szaleństwa i chaosu"

"Nie ma Sejmu, orzekł nad poseł przywódca opozycji. Odmęty szaleństwa i chaosu, w jakie próbuje wpędzić Kaczyński państwo polskie, nie umiejąc pogodzić się z przegraną, zakrawają o najgorsze tradycje zaprzaństwa" - stwierdził prawnik Jan Popławski.

"Jarosław Kaczyński w oczywisty sposób nie ma racji, twierdząc, że jeśli nie uznaje się izby kontroli SN, to uważa się, że nie ma Sejmu. Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych potwierdza prawidłowość ich przeprowadzenia i konsekwencje z tego wynikające, a nie je konstytuuje. Jednocześnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien wysłać kogoś do gabinetu prezesa izby pracy SN, z pominięciem dziennika podawczego, na spotkanie, by ta izba stwierdziła ważność wyborów, skoro już przejęła kompetencje izby kontroli. Patologiczna jest sytuacja, w której wszyscy olewają ustawę (ta wymaga stwierdzenia ważności wyborów) tylko dlatego, że nie niesie to za sobą konsekwencji dla olewających" - napisał z kolei dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.