Kamiński i Wąsik pojawią się w Sejmie. Staną przed komisją ds. Pegasusa. Kto do nich dołączy?

Sejm powołał skład komisji śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem w piątek 26 stycznia. Pośród jej członków znaleźli się posłowie Marcin Bosacki (KO), Witold Zembaczyński (KO), Joanna Kluzik-Rostkowska (KO), Tomasz Trela (Lewica), Paweł Śliz (PL2050), Marcin Przydacz (PiS), Jacek Ozdoba (PiS), Mariusz Gosek (PiS), Sebastian Łukaszewicz (PiS) i Przemysław Wipler (Konfederacja). Na przewodniczącą wybrana została Magdalena Sroka, posłanka PSL.

Kto będzie zeznawał w sprawie Pegasusa? "Będziemy wzywać przed komisję decydentów"

Magdalena Sroka jako pierwszych wskazała Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, polityków PiS, którzy pełnili w poprzednim rządzie funkcję ministra i wiceministra resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz odpowiadali za koordynację służb specjalnych. W ocenie przewodniczącej komisji śledczej zeznania złożyć powinien również prezes PiS Jarosław Kaczyński. - W tym momencie nie wiemy, czy to Mariusz Kamiński namówił Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia takich decyzji (w sprawie inwigilacji za pomocą systemu Pegasus - red.), czy było odwrotnie - podkreślała.

To jednak niejedyni ważni reprezentanci poprzedniego rządu, którzy mają stanąć przed komisją w charakterze świadków. Przewodnicząca zapowiedziała, że przesłuchani zostaną również byli premierzy - Beata Szydło oraz Mateusz Morawiecki. - Na pewno będziemy wzywać przed komisję decydentów, którzy w pierwszej kolejności podejmowali decyzje o tym, żeby taki system zakupić - zapowiedziała Magdalena Sroka. - Oczywiście ta lista świadków będzie dłuższa. Ona będzie również wynikała z kolejnych wątków, które będziemy odsłaniali podczas prac komisji - dodała przewodnicząca.

W trakcie konferencji padło pytanie o pierwszych kandydatów PiS, którzy mieli wejść w skład komisji: Sebastiana Kaletę, Michała Wójcika, Jana Kanthaka i Janusza Cieszyńskiego. Ich udział został zakwestionowany ze względu na związki ze służbami i ministerstwem sprawiedliwości.

- Panowie, którzy stanowili kierownictwo resortu, które jest uwikłane w zakup Pegasusa, siłą rzeczy nie mogą zasiadać w komisji, która będzie zajmowała się de facto ich sprawą. Ci panowie, którzy nie dostali możliwości uczestnictwa w pracach komisji, staną przed komisją, ale na miejscach przeznaczonych dla świadków - potwierdzał Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL.

Magdalena Sroka zapowiada termin pierwszego posiedzenia komisji ds. Pegasusa

Magdalena Sroka zapowiedziała, że pierwsze posiedzenie komisji śledczej, której przewodzi, odbędzie się najprawdopodobniej podczas kolejnego posiedzenia Sejmu. Wtedy mają zostać złożone wnioski dowodowe oraz podjęte ustalenia w sprawie doradców i ekspertów. Podczas pierwszego posiedzenia komisji jej członkowie mają ponadto ustalić plan prac.

Przewodnicząca zaznaczała, że do głównych celów komisji będzie należało zbadanie kwestii ujawnienia materiałów zdobytych przy użyciu Pegasusa w mediach publicznych. - Mamy tego przykłady, chociażby w sprawie ówczesnego senatora Krzysztofa Brejzy. Samo przekazanie takich materiałów, zdobytych w wyniku pracy operacyjnej, materiałów objętych klauzulą, jest przestępstwem - zaznaczała Magdalena Sroka.

W ocenie posłanki w przypadku wykorzystania systemu Pegasus doszło również do naruszenia bezpieczeństwa państwa. - Wszystko to, co udało się zgromadzić dzięki systemowi Pegasus, dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem jest na serwerach w Izraelu i pewnie mają do tego dostęp inne służby - podkreślała przewodnicząca komisji. - Służby w Polsce powinny dysponować najwyższej jakości narzędziami do walki z przestępcami i terrorystami, ale nie wykorzystywać ich do walki politycznej - przypomniała.