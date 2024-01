PiS staje murem za odwołaną rzeczniczką Straży Granicznej. "Brutalnie atakowana, poniżana i lżona"

Straż Graniczna poinformowała w piątek, że nowym rzecznikiem został mjr Andrzej Juźwiak, dotychczasowy rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Tym samym z funkcji została odwołana dotychczasowa rzeczniczka SG, kapitan Anna Michalska. Szczególną rozpoznawalność byłej już rzeczniczce przyniosły medialne wypowiedzi na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

"Nareszcie! Anna Michalska, która w ostatnich latach wmawiała nam, że push-backi to tylko "zwrot do linii granicy", nie jest już rzeczniczką Straży Granicznej. To świetna wiadomość! Polskie służby zasługują na godną reprezentację. Brawo MSWiA" - komentował w czwartek przed południem na portalu X poseł KO Franciszek Sterczewski. Dziennikarze przypominali też słynne słowa Anny Michalskiej, które padły w październiku 2021 r. o dzieciach przebywających w placówce SG w Michałowie: "Mój ulubiony temat".

Anna Michalska zdymisjonowana. Prawica reaguje

W obronie Anny Michalskiej stanęli m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości i osoby powiązane z obozem Zjednoczonej Prawicy.

"Pani Kapitan Anna Michalska jako rzeczniczka prasowa SG rzetelnie informowała opinię publiczną o tym jak ludzie Putina i Łukaszenki destabilizują naszą wschodnią granicę. Zamiast nagrody - od nowego rządu spotkała ją kara i odwołanie z funkcji. Tak nowy rząd potraktował kobietę, która odważnie pełniła swoją służbę. Wstyd!" - napisał na portalu X były premier Mateusz Morawiecki.

"Pani kapitan Anna Michalska - do dzisiaj rzecznik Straży Granicznej - brutalnie atakowana, poniżana i lżona słownie przez wielu polityków dzisiejszej większości rządowej, za obronę polskiej granicy państwa. Wyrażamy szacunek dla Pani służby, kompetencji, determinacji i cierpliwości" - stwierdził poseł PiS Jerzy Polaczek.

"Anna Michalska jako rzecznik SG walczyła o dobre imię swojej formacji, ale także Polski. Rola A. Michalskiej była kluczowa szczególnie w czasie rosyjskiej operacji hybrydowej przeciwko Polsce. Dziękuję za Służbę i współpracę w tym trudnym czasie" - skomentował Stanisław Żaryn, były zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych, obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

"Odwołana dziś Pani Kapitan rzecznik prasowy SG Anna Michalska rzetelnie wykonywała swoje obowiązki służbowe. Dobrze zasłużyła się Polsce w czasie hybrydowego ataku Putina i Łukaszenki na naszą wschodnią granicę. Dziękujemy!" - napisał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

"Anna Michalska. Jedna z najbardziej dzielnych, twardych i niesamowicie szarpanych kobiet. Była rzecznikiem Straży Granicznej. Szanuję" - napisała była szefowa "Wiadomości", członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marzena Paczuska.