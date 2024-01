W trakcie posiedzenia Sejmu 26 stycznia Cezary Tomczyk sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej przekazał, że raport Jerzego Millera w sprawie katastrofy smoleńskiej został przywrócony. Następnie wypowiedział się na temat działań Antoniego Macierewicza, co nie spodobało się politykowi PiS i natychmiast po wystąpieniu Tomczyka chciał zabrać głos. Uniemożliwił mu to jednak wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Antoni Macierewicz wkroczył na mównicę sejmową. Został upomniany przez marszałka

Po przemówieniu Cezarego Tomczyka Antoni Macierewicz próbował przemawiać z mównicy, jednak jego mikrofon był wyłączony. - Panie marszałku, czy można kłamać? - pytał Włodzimierza Czarzastego. - Nie można. Panie pośle, nie udzieliłem panu głosu. Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie art. 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Panie pośle na podstawie art. 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Jak pan nie zejdzie z mównicy, wykluczę pana z obrad - ostrzegał Macierewicza wicemarszałek Sejmu.

- Przyjmuję do wiadomości. Ja pana też przywołuję - odpowiedział mu Macierewicz, po czym zszedł z mównicy, a część polityków zaczęła skandować "precz z komuną". - Widzę, że pan zrozumiał. Bardzo proszę, czy państwo nie widzicie, że jesteście czasami śmieszni? Nie widzicie tego? Proszę państwa, takie metody to możecie sobie stosować za czasów, kiedy pan Terlecki był marszałkiem Sejmu. Teraz się czasy zmieniły. Ja państwa lubię i szanuję, uśmiecham się do państwa i bardzo państwa serdecznie pozdrawiam - zakończył marszałek Sejmu.

Cezary Tomczyk o raporcie ws. katastrofy smoleńskiej

Poseł Cezary Tomczyk i wiceminister obrony mówił w Sejmie o pracach podkomisji smoleńskiej, na której czele za czasów rządów PiS stał Antoni Macierewicz. Polityk zwrócił uwagę, że "raport Jerzego Millera jest jedynym obowiązującym w sprawie katastrofy smoleńskiej". - To jest istotne pod względem bezpieczeństwa państwa i profilaktyki lotniczej. Chciałbym też podziękować panu Jerzemu Millerowi, panu Maciejowi Laskowi oraz płk. Grochowskiemu, oraz całej komisji Jerzego Millera za to, że mimo tego, że niszczono im kariery, życiorysy, nie złamano ich charakteru - mówił Cezary Tomczyk.

- Oni pozostali w prawdzie przez cały ten okres, gdy Antoni Macierewicz snuł swoje bajania i kłamstwa w ciągu ostatnich 13 lat. Komisja Antoniego Macierewicza nie powstała, aby pokazać prawdę, było odwrotnie. Powstała po to, żeby udowodnić kłamstwo (...) Antoni Macierewicz zalał Polskę kłamstwami i ten czas się skończył - przypomniał poseł PO.

Polska musi odzyskać wspólny mianownik dla wszystkich instytucji państwowych i ten mianownik nazywa się prawda

- podkreślał podczas wystąpienia poseł Tomczyk.

- Prawda jest taka, że Antoni Macierewicz wtedy, kiedy doszło do katastrofy, z tego co mówią świadkowie tamtych czasów, ja też byłem wtedy parlamentarzystą, raczej uciekał pociągiem w kierunku Polski, a nie bohatersko zostawał na miejscu. Natomiast polscy prokuratorzy i ludzie, którzy w imieniu państwa polskiego zajmowali się tą sprawą, byli tam na miejscu, badali zarówno wrak jak i wrakowisko i pobierali próbki. Jeżeli chodzi o koszty, komisja Antoniego Macierewicza tylko po wstępnych analizach kosztowała sześć razy więcej niż komisja Jerzego Millera - zwrócił uwagę wiceminister obrony.

- Czy ta komisja coś ustaliła? Ciekawe pytanie, bo sama komisja uznała, że niczego nie ustaliła, skoro po wygenerowaniu raportu zamawiała kolejne badania. Problem polegał też na tym, że Antoni Macierewicz nie chciał odebrać ostatnich fragmentów raportu, bo być może nie pasował do jego tez. Ale tym już będzie się zajmował zespół pod wodzą płk. Błacha. Też ze strony posłów opozycji nie padł żaden argument co do składu zespołu pod przewodnictwem pana Błacha, bo nie mógł paść - to są wybitni ludzie po fachu, którzy pracowali z ministrem Błaszczakiem, jak i ministrem Macierewiczem w wojsku polskim. Oni zajmą się audytem w sprawie Macierewicza i oni przedstawią w tej sprawie raport i zespół będzie działał w sposób niezależny - podkreślił poseł Tomczyk.



- Jeśli chodzi o bezpieczeństwo lotów, ten nowy zespół powstał po to, żeby skupić się na profilaktyce, żeby zapewnić bezpieczeństwo w przyszłości. Jeżeli jest tak, że raport i komisja Antoniego Macierewicza działała w sposób nierzetelny i nieuczciwy - o tym przekonają się państwo sami, będziecie mogli wyciągnąć własne wnioski - wtedy wszystko stanie się jasne. Nie można jednak bezpieczeństwa lotów i profilaktyki w tej sprawie opierać na błędnych przesłankach i kłamliwym raporcie. Myślę, że Antoni Macierewicz będzie zainteresowany, jak jego byli współpracownicy, którzy są pracownikami i są w służbie wojskowej, pokażą prawdę o działalności pana zespołu. Pan Antoni doskonale zna prawdę w tej sprawie - dodał polityk.