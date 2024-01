- Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy, po przejęciu wielu budynków, niszczy wszystko to, co polskie i narodowe. Zdejmuje symbole narodowe, zdejmuje krzyże - mówił Robert Bąkiewicz na nagraniu opublikowanym na portalu X w czwartek tuż przed północą. Jak dodał, "prawdopodobnie pani minister Hennig-Kloska kazała zdjąć symbol Polski Walczącej w tym budynku".

- Kazała zdjąć również tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych. Jej bliski współpracownik powiedział, że budzą kontrowersje historyczne i różnie są oceniani przez historyków. Ale przez jakich historyków? Ruskich? Niemieckich? - mówił Bąkiewicz.

- Teraz nauczymy ich polskości - powiedział i namalował farbą w sprayu dwa symbole Polski Walczącej. - Mam nadzieje, że jutro pani minister, przychodząc do pracy, zobaczy znaki Polski Walczącej. Zróbcie to w całej Polsce - zaapelował.

Rzecznik resortu Hubert Różyk przekazał w rozmowie z Gazeta.pl, że ministerstwo planuje podjęcie kroków prawnych "w odpowiednim czasie". Zaznaczył, że teraz urzędnikom zależy na "stonowaniu emocji". - W przeciwieństwie do pana Bąkiewicza, z szacunkiem podchodzimy do symbolu Powstania Warszawskiego. Nigdy nie powinien być narzędziem walki politycznej - powiedział. Co istotne, budynek ministerstwa jest zabytkiem.

Robert Bąkiewicz jest byłym prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W październiku walczył o poselski mandat z list Prawa i Sprawiedliwości (jako kandydat Suwerennej Polski), jednak bez powodzenia.

W budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska od czterech lat wisiały tablice upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych oraz symbol Polski Walczącej. Politycy PiS poinformowali w tym tygodniu, że zarówno znak, jak i tablice zniknęły. - Zostały zdjęte w związku z remontem, który rusza w piątek. Znajdowały się one w strefie drugiej ochronnej. To jest miejsce w ministerstwie, gdzie dostęp ma naprawdę grupa wyselekcjonowanych osób - mówił w czwartek portalowi Gazeta.pl rzecznik prasowy ministerstwa Hubert Różyk. Według przedstawiciela resortu chodzi o część ministerstwa, do której mogło wchodzić maksymalnie kilkunastu pracowników.

- Tablice, które były powieszone w sposób umożliwiający ich zdjęcie, zostały zdjęte. Natomiast symbol Polski Walczącej to jest plastikowy symbol, który został bezpośrednio przyklejony do ściany i nie było innej możliwości niż jego oderwanie. Tablice są zabezpieczone i przechowywane - dodał. Ministerstwo na razie nie zdecydowało, gdzie pojawią się tablice. Urzędnicy chcą też podjąć rozmowy z powstańcami ws. odpowiedniego upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Ministerstwo podkreśla również, że na pierwszym piętrze znajdują się wciąż trzy tablice, upamiętniające m.in. żołnierki i żołnierzy Armii Krajowej.