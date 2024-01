Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się na antenie TVN24 do słów Jarosława Kaczyńskiego. Podczas czwartkowych (25 stycznia) obrad Sejmu prezes Prawa i Sprawiedliwości bardzo się bowiem rozpędził w rzucaniu bezpodstawnych oskarżeń. Stwierdził mianowicie, że osadzeni w więzieniu Kamiński i Wąsik byli poddawani torturom, a decyzję o tym, by ich torturować, podjął Donald Tusk. Kaczyński zapowiedział, że PiS poskarży się na to w Unii Europejskiej. - Ja już się trochę gubię w tym, co mówi pan prezes Kaczyński - stwierdził marszałek Hołownia.

Szymon Hołownia komentuje słowa Kaczyńskiego o "torturach". "Oni tak nie wyglądają"

- Mam czasem wrażenie, że on [Kaczyński - red.] się w epokach historycznych i geografii trochę zagubił. Jeżeli ktoś dzisiaj w Sejmie mówi o tym, że panowie w więzieniu byli poddawani torturom, a oni w dobrej formie udzielają wywiadów, uśmiechnięci od ucha do ucha. Tak nie wyglądają ludzie, którzy byli poddawani torturom - skomentował wypowiedź prezesa PiS Szymon Hołownia. - Ja w życiu, pracując w różnych miejscach na świecie, widziałem ludzi, którzy byli poddawani torturom. Zapewniam, że oni tak nie wyglądają - dodał.

Marszałek Sejmu odniósł się ponadto do wizyty białoruskiej opozycjonistki oraz uznał narrację o "więźniach politycznych" za nieodpowiednią w kontekście wydarzeń za wschodnią granicą Polski. - W momencie, w którym u nas w Sejmie jest pani Swiatłana Cichanouska i rozmawiamy o sprawie Andrzeja Poczobuta, on nazywa panów Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi - zauważał Szymon Hołownia.

Jarosław Kaczyński o "torturach" Kamińskiego i Wąsika. "To osobista decyzja Tuska"

Podczas rozmowy z dziennikarzami Jarosław Kaczyński stwierdził, że politycy PiS Kamiński i Wąsik "są w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu". W czasie, gdy Kaczyński to mówił, rozpromienieni Kamiński i Wąsik robili tour po zaprzyjaźnionych mediach. - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - mówił prezes PiS. Reakcje na te słowa omawialiśmy w poniższym artykule:

Dopytywany przez dziennikarzy, w jaki sposób Wąsik i Kamiński byli torturowani, Kaczyński skupił się już tylko na Mariuszu Kamińskim. Uznał, że przymusowe karmienie Kamińskiego, który - choć marnego zdrowia - od momentu osadzenia w więzieniu prowadził strajk głodowy, było torturą. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia - krytykował decyzję o przymusowym dokarmianiu Jarosław Kaczyński.

Służba Więzienna: W przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku są procedury

Służba Więzienna odpowiedziała na zarzuty prezesa PiS. SW podkreśla, że "jest zobowiązana do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej". "Osadzony mający zdiagnozowany problem zdrowotny jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - czytamy w oświadczeniu. "W wypadku gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu skazanego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor zakładu karnego, na wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego penitencjarnego. W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłączając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego" - podała w oświadczeniu Służba Więzienna.

Podkreśliła także, że "w przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu". "Powyższą sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności z dnia 14 czerwca 2012 r." - podkreślono.