Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się w czwartek (25 stycznia) na antenie Telewizji Republika. Podczas wieczornego programu padło między innymi pytanie o komisję śledczą do spraw wyborów kopertowych. Czarnek, który jest członkiem tej komisji, krytycznie odniósł się wówczas do jej przewodniczącego, posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego.

Napastliwy komentarz Przemysława Czarnka. Zwrócił się do Dariusza Jońskiego na antenie

Przemysław Czarnek krytycznie ocenia przewodniczącego komisji oraz sposób, w jaki prowadzi posiedzenia. Podczas programu w TV Republika poseł PiS bezpośrednio zwrócił się do posła Dariusza Jońskiego. - Pan Joński doprowadził tę komisję do upodlenia. Wie pan, że nie ma w języku ludzi kulturalnych słów wystarczająco obelżywie określających sposób prowadzenia przez pana komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Dedykuję to panu rządcy Jońskiemu - mówił Przemysław Czarnek, zwracając się do kamery. Poseł, jak sam podkreślił, parafrazował cytat z filmu "C.K. Dezerterzy".

Według posła Czarnka przykładem nieprofesjonalizmu przewodniczącego Dariusza Jońskiego miało być między innymi odmówienie Jackowi Sasinowi przedstawienia przygotowanej wcześniej swobodnej wypowiedzi. Publicyści przypuszczają, że chciał w ten sposób uniknąć powtórki scenariusza z przesłuchania Artura Sobonia, który na każde pytanie komisji odpowiadał wyłącznie: "Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi". Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Wybory kopertowe. Trwają prace komisji śledczej

Komisja śledcza ma zbadać i ocenić legalność działań podjętych w celu przygotowania wyborów prezydenckich w 2020 roku. Prace koncentrować mają się na działaniach członków rządu, w tym między innymi ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

Komisja spotkała się ostatnio 24 stycznia. Podczas posiedzenia odbyło się przesłuchanie Jacka Sasina, byłego ministra aktywów państwowych oraz Tomasza Szczegielniaka, dawnego wiceministra tego resortu. Poseł Sasin w 2020 roku nadzorował Pocztę Polską, która miała odpowiadać, zamiast Państwowej Komisji Wyborczej, za organizację niedoszłych wyborów korespondencyjnych.

Podczas wcześniejszych posiedzeń komisji zeznania złożyli: były wicepremier Jarosław Gowin, były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń oraz prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów profesor Robert Flisiak.