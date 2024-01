Polacy ocenili Andrzeja Dudę. Najgorszy wynik od blisko trzech lat

Z najnowszego badania CBOS wynika, że pozytywnie działalność Sejmu ocenia 42 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do grudnia. O 9 punktów (do 42 proc.) wzrósł odsetek niezadowolonych. 16 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Z kolei Senat ocenia pozytywnie 40 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.), a negatywnie - 32 proc. (wzrost o 7 pkt proc.).

Sondaż CBOS. Polacy o Andrzeju Dudzie

W porównaniu do grudnia pogorszyły się opinie na temat działalności prezydenta Andrzeja Dudy. Pozytywną ocenę głowie państwa wystawiło 43 proc. uczestników badania CBOS, co oznacza spadek o 8 punktów. Negatywnie prezydenta oceniło 49 proc. (wzrost o 6 punktów). Co istotne, badanie zakończyło się jeszcze przed ogłoszeniem decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale już po wszczęciu procedury ułaskawieniowej.

Taki sam wynik, jeśli chodzi o negatywną ocenę prezydenta, odnotowano w sondażu CBOS ostatnim razem w marcu 2021 r.

"Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL" - podaje portal Wnp.pl, który opublikował wyniki badań CBOS. Sondaż został zrealizowany w dniach 11-21 stycznia na próbie 1015 osób (59,8 proc. metodą CAPI, czyli ankiet przeprowadzanych osobiście, 27 proc. - CATI, czyli rozmowa telefoniczna, a 13,2 proc. - CAWI, czyli ankieta wypełniana przez internet).