Ofiara Kamińskiego i Wąsika o decyzji Dudy. "Poczułam się opluta"

- Mariusz Kamiński jest człowiekiem tak prawym, jest człowiekiem takiego charakteru, że nie ograniczał walki z korupcją wyłącznie do zwykłych obywateli, do tych przysłowiowych zwykłych łapówkarzy gdzieś tam z drobnych urzędów czy z różnych instytucji. Walka z korupcją odbywała się na każdym poziomie, odbywała się również na tym najwyższym poziomie, również w ówczesnej koalicji rządzącej. I taką właśnie sytuacją była słynna afera gruntowa - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda, ogłaszając decyzję o ułaskawieniu polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

-.Ta korupcja na szczytach władzy dotknęła i przeraziła bardzo wiele elit, które prawdopodobnie miały z korupcją sporo wspólnego i czerpały z niej istotne korzyści. Skutkiem tego były później sprawy karne, które zostały wytoczone tym, którzy z tą korupcją walczyli w sposób rzeczywiście bezwzględny. Ale skuteczny - dodał.

Według Andrzeja Dudy "dzisiaj korupcja jest w Polsce marginesem" i "to jest wielka zasługa pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników". - Niektórym do dzisiaj się to nie podoba. Niestety, w wyniku spraw, które były podjęte na różne sposoby, walczono z Mariuszem Kamińskim, walczono z tymi, którzy stanęli na drodze zachowaniom korupcyjnym, zwłaszcza na szczytach władzy. I w 2015 roku po długich latach procesu zostali skazani na kary pozbawienia wolności - mówił prezydent.

- Ja wówczas akurat zostałem wybrany w wyborach prezydenckich. Nie mogłem się z tym wyrokiem pogodzić. Uważałem, że jest to coś nieprawdopodobnie niszczącego polskie państwo, że ludzie, którzy stanęli do walki z korupcją, stanęli do pokonania tego strasznego zjawiska, zostali właśnie ukarani za to, że z korupcją walczyli, podczas gdy przez lata obserwowaliśmy, jak różnych oskarżanych o korupcję wypuszczano z aresztu, wypuszczano z więzienia, uniewinniano w różnych bardzo dziwnych okolicznościach - powiedział Andrzej Duda.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Prezydent nie jest zainteresowany faktami"

Do sprawy ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika odniosła się w rozmowie z Wp.pl Violetta Gut, która w sprawie byłego szefostwa CBA była jedną z osób uznanych za pokrzywdzone. "Przed laty była objęta inwigilacją CBA jako pracownica resortu rolnictwa, choć nie miała związku z procesami odrolnienia gruntów" - podaje portal.

- Sposób, w jaki Andrzej Duda zaatakował wymiar sprawiedliwości, jest poniżej wszelkiej krytyki, uwłacza godności urzędu, który on zajmuje. Aż wstyd, że mamy takiego prezydenta - skomentowała.

- Chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Prezydent Andrzej Duda nie jest zainteresowany faktami ze sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Podjął decyzję tuż po przekazaniu akt, czyli nie czytając ich, bo nie jest możliwe zapoznanie się ze sprawą w tak krótkim czasie. Jako oskarżycielka dokładnie przeczytałam akta wraz z częścią tajną. Nie mogę mówić, co się w niej znajduje. Zapewniam: wina tych dwóch ludzi jest wykazana bezsprzecznie - stwierdziła Violetta Gut.

- Andrzej Lepper już nie żyje. Ja natomiast żyję i po obejrzeniu tego wystąpienia, jako ofiara przestępstwa, poczułam się opluta. To było żałosne. Ze słów, jakie usłyszeliśmy, wynikało, że akt oskarżenia zmyślono, a panowie Kamiński i Wąsik nigdy nie zostali skazani. Brak mi słów - dodała w rozmowie z Wp.pl.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie (wydane po wyroku pierwszej instancji). Politycy PiS zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzili głodówkę. 23 stycznia opuścili zakłady karne po tym, jak Andrzej Duda ogłosił ich ułaskawienie.