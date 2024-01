Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 28 stycznia pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Głównym mottem stało się "Tu wszystko gra OK!". Celem zbiórki jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Jak co roku, wielu polityków zdecydowało się wystawić różne przedmioty na licytację.

WOŚP. Politycy wzięli udział w akcji. Co przeznaczyli na aukcję?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że Donald Tusk przeznaczył na aukcję WOŚP automatyczny, pozłacany ołówek generała Władysława Sikorskiego w imieniu właściciela przedmiotu pana Zbigniewa Sztranca. Władysław Sikorski był premierem i ministrem spraw wojskowych II Rzeczypospolitej, premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz twórcą i naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Generał otrzymał ołówek w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ponadto Donald Tusk wystawił na aukcji ważną dla niego książkę pt. "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" z autografem.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dołączył do akcji WOŚP na Allegro z głośnikiem z Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, który jest "świadkiem wielkich wydarzeń kulturalnych i minionej epoki". Zwycięzca licytacji będzie mógł odebrać przedmiot od polityka osobiście. Nie jest to jedyny przedmiot z historią, ponieważ Szymon Hołownia postanowił przeznaczyć na licytację "ostatnią barierkę Sejmu zamkniętego na Obywateli". Razem z barierką do wygrania jest obiad w gabinecie marszałka.

Politycy przeznaczyli na WOŚP wyjście na karaoke z "Jay-Z" Gomołą, grzybobranie i filiżanki

W WOŚP weźmie udział również para prezydencka, która zaoferowała zestaw filiżanek do espresso. Zostały one zaprojektowane przez polskiego artystę Marka Cecułę specjalnie dla Kancelarii Prezydenta RP, z najwyższej jakości szkliwionej porcelany ćmielowskiej. Drugim przedmiotem jest wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun". Agata Kornhauser Duda była ubrana w nią podczas spotkania mikołajkowego z dziećmi w 2022 roku. Do przedmiotów dołączono bileciki z osobistą dedykacją i podziękowaniami.

Podczas tegorocznej WOŚP nie zabrakło również ofert wspólnego spędzenia czasu. Polityk PSL Janusz Piechociński zaproponował w tym celu grzybobranie w okresie między sierpniem a październikiem 2024 roku. Istotnym aspektem jest możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej. Spotkanie można licytować na Allegro. Podczas WOŚP jest do wygrania również wspólne wyjście na karaoke z posłem na Sejm RP Adamem "Jay-Z" Gomołą".