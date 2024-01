Po tym, jak sejmowa większość oprotestowała kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, klub wskazał nowe osoby. Są to: Mariusz Gosek, Sebastian Łukaszewicz, Jacek Ozdoba i Marcin Przydacz. Poprzednie kandydatury klubu PiS to: Michał Wójcik, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak i Janusz Cieszyński. Klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił do komisji: Joannę Kluzik-Rostkowską, Marcina Bosackiego i Witolda Zembaczyńskiego. Lewica rekomenduje Tomasza Trelę, Polskie Stronnictwo Ludowe - Magdalenę Srokę, Polska 2050 - Pawła Śliza, a Konfederacja - Przemysława Wiplera.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda wprowadzi Kamińskiego i Wąsika do Sejmu? Hołownia: Byłoby to nieobyczajne

Piątek w Sejmie: Miliony z Funduszu Sprawiedliwości i powołanie członków komisji ds. Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza ma zbadać działania podejmowane z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus między innymi przez rząd, służby specjalne i policję od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Poseł Lewicy Tomasz Trela w czwartek w Polskim Radiu mówił o tym, że komisja powinna zacząć pracę najpóźniej w marcu, a pierwszą osobą, jaka przed nią stanie powinna być była premierka Beata Szydło. Zdaniem Tomasza Treli, przed komisją powinni stanąć także byli szefowie służb - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Przypomnijmy: W grudniu 2021 roku agencja Associated Press ujawniła, że Pegasus był wykorzystywany m.in. do inwigilacji mecenasa Romana Giertycha, który reprezentował czołowych polityków opozycji; szpiegowano nim również prokuratorkę Ewę Wrzosek, która sprzeciwiła się czystkom w polskim wymiarze sprawiedliwości, szefa Agrounii Michała Kołodziejczaka, dziennikarza Tomasza Szwejgierta oraz polityka opozycji Krzysztofa Brejzę - wcześniej szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Na jego telefon dokonano ataku Pegasusem 33 razy. Media opisywały również, że urządzenia pracowników Najwyższej Izby Kontroli zostały zaatakowane Pegasusem ponad 6 tys. Łącznie systemem zainfekowano ok. 500 urządzeń w ciągu dwóch lat. W piątek około godziny 11:45 Sejm wysłucha też informacji bieżącej na temat nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, o co wniosła Koalicja Obywatelska.

Listę fundacji, które otrzymały milionowe dotacje, opublikował dziennikarz Gazeta.pl Dominik Szczepański:

Ponadto Sejm zapozna się z informacją o ubiegłorocznej działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, a także informacją rządu o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rok. Na początku posiedzenia ślubowanie złoży Mgdalena Łośko z Koalicji Obywatelskiej. W ławach poselskich zastąpi Krzysztofa Brejzę, który objął mandat europosła po szefie MSZ Radosławie Sikorskim. Ślubowanie złoży też prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Sejm wybrał go na to stanowisko 16 stycznia, dzień później kandydaturę zatwierdził Senat.

***