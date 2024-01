Szymon Hołownia: Mam do panów Kamińskiego i Wąsika prosty komunikat

Szymon Hołownia jest gościem Moniki Olejnik w TVN24. - Oni nie są posłami - podkreśla marszałek Sejmu, pytany o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zobacz wideo Hołownia wytłumaczył, dlaczego Kamiński i Wąsik nie są posłami. Podał konkretny przepis

Hołownia: Mam wrażenie, że Kaczyński się w epokach historycznych zagubił

Dalej Szymon Hołownia był pytany o słowa prezesa PiS dot. wcześniejszych wyborów. - Ja się gubię w tym co mówi pan Kaczyński - podkreślił. - Ja mam wrażenie, że on się w epokach historycznych zagubił, w geografii się zagubił. Jeżeli ktoś mówi, że panowie Kamiński i Wąsik w więzieniu byli poddawani torturom, a oni w dobrej formie udzielają wywiadów, uśmiechnięci od ucha do ucha... no tak nie wyglądają ludzie poddawani torturom - stwierdził. Jak dodał, prezes PiS mówił też o "więźniach politycznych", kiedy w Sejmie jest Swiatłana Cichanouska i toczą się rozmowy dot. Andrzeja Poczobuta.

- Ja już pomijam, co on mówi na mój temat. Dzisiaj np. powiedział, że popełniłem najcięższą zbrodnię, czyli pewnie powinienem zostać za to rozstrzelany, co być może nastąpi - powiedział, a dopytywany o to, dlaczego go wpuścił na mównicę, odparł:

Byłem absolutnie onieśmielony. Nagle, zobaczyłem prezesa Kaczyńskiego go jak sunie jak czołg, wchodzi jak po swoje. Pomyślałem, że chce coś ważnego powiedzieć. Więc kierując się zasadami dobrego wychowania, pozwoliłem mu wygłosić tę krótką filipikę. Ja myślę, że w tym całym obozie doszło do pogubienia się.

- Najchętniej chciałbym zakończyć ten spór. Dzisiaj byli w Sejmie ludzie z niepełnosprawnościami. (...) Wszyscy, z którymi rozmawiam, mówią: skończcie już z tym Kamińskim i Wąsikiem, mamy już tego po kokardę - oznajmił marszałek Sejmu. Całą sytuację mianem "tragikomedii".

