Co z dokumentami ws. mandatu Wąsika? Hołownia: Ktoś ukradł, jak rozumiem

Szymon Hołownia był w czwartek 25 stycznia gościem programu Moniki Olejnik "Kropka nad i" w TVN24. W pewnym momencie prowadząca nawiązała do odpowiedzi Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zastąpienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Sejmie. W piśmie wskazano, że marszałek Sejmu będzie musiał wskazać "podstawę faktyczną i prawną, na której opiera przedmiotowy wniosek, skoro postanowienia Sądu Najwyższego są sprzeczne". Szymon Hołownia zapewnił, że wysłał już odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia wytłumaczył, dlaczego Kamiński i Wąsik nie są posłami. Podał konkretny przepis

Szymon Hołownia: Ktoś ukradł dokumenty, które wysłałem do Sądu Najwyższego

- Ja dzisiaj dopiero wysłałem odpowiedź z tą podstawą prawną, której oczekuje przewodniczący Marciniak. Rozumiem, że oni się zawiesili w tym procesie, bo mówimy oczywiście o sprawie obsadzenia mandatu po panie pośle Kamińskim. Kwestia mandatu po panu Wąsiku nie istnieje, bo ja nie opublikowałem tego postanowienia w Monitorze Polskim - powiedział Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu wyjaśnił, że nie opublikował postanowienia, ponieważ nie zakończył jeszcze korespondencji w tej sprawie z Sądem Najwyższym. - Dokumenty, które wysłałem do Sądu Najwyższego, ktoś ukradł, jak rozumiem, albo wyniósł z Izby Pracy i zaniósł do innej izby bez zgody prezesa tej izby. Co się tam zadziało, nie wiem - żartował Szymon Hołownia.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną zastąpieni? "Może być też tak, że nie wystąpię do PKW"

Decyzje mają zostać podjęte w tej sprawie po odpowiedzi na całą korespondencję. - Nie mam jeszcze uzasadnienia orzeczenia Izby Pracy w sprawie pana Kamińskiego. Czekam na odpowiedź na całą korespondencję i wtedy będę podejmował decyzje. Może być też tak, że nie wystąpię do PKW, nie mając pewności 200-procentowej, co do kwestii obsadzenia tego mandatu o wskazanie następnego kandydata. W przypadku pana Kamińskiego i mandatu tę pewność mam, dlatego taką czynność podjąłem - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Polityk zaznaczył, że zarówno Maciej Wąsik jak i Mariusz Kamiński nie są posłami. - To się stało 20 grudnia. Wygaszanie mandatów nie jest zajęciem marszałka Sejmu. On potwierdza fakt - stwierdził Szymon Hołownia.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, PKW odniosła się w piśmie do postanowień Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznała ważność postanowienia Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu posła Mariusza Kamińskiego w przeciwieństwie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie. PKW zwróciła się do marszałka z pytaniem, czy podtrzymuje przedmiotowy wniosek i wskazała, że w przypadku odpowiedzi twierdzącej, będzie musiał wskazać wspomnianą "podstawę faktyczną i prawną".