Donald Tusk: Pan prezes Kaczyński jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości

W czwartek w Sejmie Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy o słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS stwierdził, że "konstytucja praktycznie przestała obowiązywać" a "wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem, a następnie nowe wybory".

Zobacz wideo Arłukowicz skomentował słowa Kaczyńskiego o wcześniejszych wyborach: Panu prezesowi potrzebny jest odpoczynek

- Odnoszę wrażenie, że pan prezes Kaczyński jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości, i to już w skali, która przypomina groteskę, chociaż z pewnymi niebezpiecznymi akcentami - podkreślił premier. - Nie ulega wątpliwości, że część tego środowiska z prezesem Kaczyńskim nastawia się na destabilizację państwa i szuka różnych pretekstów, żeby państwo nie było na przykład zdolne to pomagania tym ludziom, o których dzisiaj debatujemy: opiekunom i rodzicom niepełnosprawnych - zaznaczył.

- Skończyło się państwo, które wspierało takich ludzi, jak prawomocnie skazani przestępcy - powiedział Donald Tusk i dodał, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego budzą politowanie. - Widzę człowieka bardzo, bardzo pogubionego, który jeszcze jest w stanie sprawiać kłopoty z punktu widzenia interesów państwa polskiego, ale na tym właściwie kończy się dzisiaj jego sprawczość - stwierdził.

Kaczyński mówi o torturach w więzieniu. "Osobista decyzja Tuska"

Przypomnijmy, podczas przerwy w posiedzeniu Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Polityk został zapytany o powody nieobecności w Sejmie zwolnionych już z zakładów karnych skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - wcześniej zapowiadali oni bowiem, że się w Sejmie pojawią. Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński deklarował, tuż po opuszczeniu murów więzienia: "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy".

Jak przekazał dziennikarzom prezes PiS, Kamiński i Wąsik "są w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu". - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - stwierdził Kaczyński.

Polityk został przez dziennikarzy zapytany o to, jak wyglądały rzekome tortury. Wówczas Kaczyński wspomniał o Kamińskim. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia - mówił Kaczyński. Dodał również, że "to jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia".

Gdy jedna z dziennikarek stwierdziła, że politycy po opuszczeniu więzienia nie wyglądali na ofiary tortur, Kaczyński stwierdził, że "tortury bywają różne". - Są takie, które widać na zewnątrz i są takie, których nie widać - dodał. Następnie przywołał przykład swojego wuja, który miał być torturowany przez Gestapo i tego również nie było po nim widać. Na pytanie dziennikarki, czy te przypadki można porównywać, prezes PiS odparł, że "można porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują".

