W budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska od czterech lat wisiały tablice upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych oraz symbol Polski Walczącej. W czwartek 25 stycznia politycy PiS poinformowali, że zarówno znak, jak i tablice zniknęły. "W Ministerstwie Klimatu i Środowiska ze ściany wyrwano tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych i Armię Krajową. Po raz kolejny pokazują, że za nic mają polską historię!" - napisała Anna Zalewska na X. Resort tłumaczy to remontem.

PiS z kontrolą poselską w MKiŚ. Politycy partii mówią o "skandalu"

Politycy PiS, a w tym Dariusz Matecki, Andrzej Śliwka i Michał Woś, odbyli kontrolę poselską w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przekazali, że ze ścian zdjęto symbol Polski Walczącej i tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Informacje podali dalej niemal wszyscy politycy PiS. "Minister Paulina Hennig-Kłoska zerwała w gmachu Ministerstwa Kultury i Środowiska symbol "Polski Walczącej" i pozbyła się tablic upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Skandaliczna pogarda dla polskich bohaterów walczących z reżimem komunistycznym" - pisał Sebastian Kaleta. Dodał, że tablice odnaleźli w piwnicy. W przeciwieństwie do symbolu Polski Walczącej.

"Wydawało się, że znak Polski Walczącej jest dla wszystkich Polaków symbolem świętym. Ale nie dla rządu Tuska, okazuje się. W gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowa władza kazała zerwać ze ściany znak Polski Walczącej oraz tablice upamiętniające polskich bohaterów. Jakby to nie polskie władze weszły do budynku, a horda najeźdźców" - grzmiała na X Beata Szydło.

"Potwierdzamy wyszarpanie tablic: Polski Walczącej, Żołnierzy Wyklętych, Armii Krajowej i NSZ. Dyrektor Generalna nie chce nam udzielić informacji, kto odpowiada za zdjęcie tablic" - pisał Dariusz Matecki. Sprawę skomentował też senator Wojciech Skurkiewicz. "Paulina Henning-Kłoska wprowadza nowe porządki... barbarzyństwo to najdelikatniejsze słowo cisnące się na usta" - można przeczytać w jego wpisie na X.

Ministerstwo Klimatu tłumaczy zdjęcie tablic i symbolu Polski Walczącej

- Mieliśmy niezapowiedzianą kontrolę poselską. Przyszło w sumie pięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chcieli zobaczyć tablicę upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych i symbol Polski Walczącej, które zostały zdjęte w związku z remontem, który rusza jutro (26.01 - red.). Znajdowały się one w strefie drugiej ochronnej. To jest miejsce w ministerstwie, gdzie dostęp ma naprawdę grupa wyselekcjonowanych osób - przekazał nam rzecznik prasowy MKiŚ, Hubert Różyk. - Tablice, które były powieszone w sposób umożliwiający ich zdjęcie, zostały zdjęte. Natomiast symbol Polski Walczącej to jest plastikowy symbol, który został bezpośrednio przyklejony do ściany i nie było innej możliwości niż jego oderwanie. Tablice są zabezpieczone i przechowywane - podkreślił. Dodał także, że symbol został powieszony w 2019 roku.

Symbol Polski Walczącej w MKiŚ. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wniosek do prokuratury

Jeszcze tego samego dnia posłowie Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej w Sejmie poinformowali o złożeniu wniosku do prokuratury w sprawie zdjęcia symbolu Polski Walczącej ze ściany w ministerstwie. - Jestem przekonana, że to zdjęcie ściany z wyraźnym śladem po zerwanej kotwicy Polski Walczącej będzie już symbolem tego rządu - rządu, który walczy z polskością w wielu wymiarach i obszarach - mówiła Anita Czerwińska. Podkreśliła także, że od 2014 znak jest prawnie chroniony.