Macierewicz odda milion złotych za ochronę? "Nigdy nie wziąłem ani grosza"

Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, na antenie TVN24 opowiedział o kulisach działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Polityk wskazał, ile kosztowała ochrona byłego szefa resortu. - W ciągu tych lat, czyli między rokiem 2018 a 2023, koszt, jeżeli chodzi o ochronę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej ochrony, to jest milion złotych. Samo paliwo kosztowało 230 tys. złotych - mówił. Według jego relacji podczas targów obronnych w Kielcach, gdy Macierewicz był jeszcze ministrem, ochraniało go 100 żołnierzy.

Dziennikarz WP, Patryk Michalski, spytał Antoniego Macierewicza czy zamierza oddać pieniądze, które wydano na jego ochronę. W odpowiedzi polityk przytoczył informacje podawane przez TVN, według których Zbigniew Rau i Macierewicz podpisali list intencyjny o współpracy z doświadczonym brytyjskim prawnikiem. Miał on przygotować skargę na Rosję za katastrofę smoleńską do Europejskiego Trybunału Koszt Człowieka. Koszt tej usługi miał wynosić milion złotych. - Otóż te kłamstwa, te oszustwa ze strony obecnego rządu są czymś wstrząsającym mniej więcej tak wstrząsającym jak to, co pan mówi - dodał były szef MON.

Zwrócił się też bezpośrednio do redaktora, mówiąc, że "jest takim człowiekiem, który chciałby za wszelką cenę, aby ludzie, którzy prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, byli narażeni". Dopytywany ponownie o milion złotych wydany na jego ochronę odparł: - Nie wziąłem ani grosza za jakąkolwiek moją pracę. Zasugerował dziennikarzowi, aby spytał o to samo Donalda Tuska. - W związku z tym uprzejmie proszę, aby pan spytał, ile kosztuje bezpieczeństwo pana Tuska. Ile milionów złotych bierze pan Tusk? - mówił, co dziennikarz kwitował, tłumacząc, że Tusk jest premierem i przysługuje mu ochrona, natomiast Macierewicz z ochrony korzystał, gdy nie był ministrem.

Cezary Tomczyk o podkomisji smoleńskiej. "Generowała koszty dla Skarbu Państwa"

Zakończenie prac podkomisji smoleńskiej było jedną z pierwszych decyzji nowego ministra obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił jej likwidację zaledwie dwa dni po zaprzysiężeniu. W piątek 19 stycznia szef resortu ogłosił także powstanie zespołu, który miał zbadać jej działalność. - Powołujemy zespół, który wyjaśni, czym zajmowała się podkomisja smoleńska pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Dokumenty zostały zabezpieczone. Chcemy mieć pewność, po co to zostało zrobione, chcemy pokazać, ile podatnik zapłacił za funkcjonowanie tej komisji - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Cezary Tomczyk w TVN24 mówił nieco więcej o działaniach podkomisji Macierewicza. - Ta parakomisja, nie bójmy się używać tego sformułowania, nawet wtedy, kiedy teoretycznie zakończyła pracę, generowała koszty dla Skarbu Państwa. To jest rzeczywiście niesamowite - podkreślił. Wspominał też o różnych ekspertyzach, które komisja miała zamawiać na świecie. - Do dzisiaj część kosztów nie została rozliczona, a część raportów do Polski nie spłynęła, bo wtedy, kiedy panu Antoniemu niekoniecznie pasowało to, co przychodzi z zagranicy, jeżeli chodzi o wnioski, to przestawał kontynuować pracę w tym kierunku - zaznaczył wiceszef MON.