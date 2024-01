Politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali w czwartek konferencję prasową. - Wczoraj wróciliśmy z trwającej obecnie sesji Rady Europy, gdzie podnosiliśmy kwestie, przede wszystkim, nielegalnego zatrzymania i aresztowania dwóch parlamentarzystów. W tym zakresie złożyliśmy projekt rezolucji kwestionujący zasadność i legalność ich zatrzymania. W naszej ocenie doszło tu do złamania prawa, złamania konstytucji, a panowie parlamentarzyści są więźniami politycznymi - powiedział Arkadiusz Mularczyk.

- Jest jeszcze drugi bardzo ważny aspekt, na który zwracamy uwagę i dziś również wystosujemy pismo w tej sprawie do Komitetu ds. zapobiegania tortur, który jest w Radzie Europy. Otóż wszystkie rezolucje Rady Europy, ale również ONZ mówią o zakazie tortur i takiego traktowania, które jest traktowaniem poniżającym. Słuchając informacji, o jakich opowiadał Mariusz Kamiński, nie mamy wątpliwości, że próba jego przymusowego dokarmiania przez nos, a następnie przymusowo przez przełyk narusza zasady, które są wpisane w Konwencji Praw Człowieka i możemy traktować to, jako tortury - stwierdził polityk PiS.

Głos zabrała również Iwona Arent. - Instytucja międzynarodowa, jaką jest Rada Europy, powstała po to, żeby obserwować, czy w krajach członkowskich nie są łamane prawa człowieka. W związku z tym Rada Europy jest taką instytucją, której należy pokazywać to, co się dzieje w krajach członkowskich i nasze rezolucje, które złożyliśmy, informują o tym, co w Polsce przez ten miesiąc rządów Donalda Tuska się wydarzyło, czyli: wyłączenie sygnału telewizji publicznej, zamach na media publiczne, zamach na prokuraturę, łamanie praw człowieka związane z torturami. To jest niedopuszczalne - podkreśliła posłanka.

Lekarze reagują na słowa Kaczyńskiego o "torturach". Chcą kary. "Niebywały skandal"

W czwartek o rzekomych "torturach", których mieli doświadczyć w zakładach karnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, mówił Jarosław Kaczyński. Jego słowa oburzyły lekarzy. - Nie do pomyślenia jest, by polityk, będący przez blisko dekadę najbardziej wpływowym politykiem w Polsce, bez żadnego zastanowienia i bez żadnej odpowiedzialności w wypowiedziach publicznych mówił o tym, że osadzony podczas odbywania wyroku był torturowany - stwierdził Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - W wypowiedzi Pana Kaczyńskiego wyraźnie słyszymy sugestię, że mogli to robić lekarze na zlecenie polityczne. Słowa posła Kaczyńskiego uważamy za niebywały skandal za który powinien ponieść odpowiedzialność polityczną - dodał.

- Słowa posła Kaczyńskiego w Sejmie są haniebne. Trudno objąć rozumem, jak ktoś mógł je powiedzieć. Jest to cyniczne wykorzystywanie sytuacji osadzonych do podgrzewania nastrojów społecznych i polaryzacji społeczeństwa. Traktujemy te słowa jako uderzenie w lekarzy, by obniżyć ich autorytet oraz zaufanie do sektora ochrony zdrowia. Za te słowa lekarzom należą się przeprosiny. Kierujemy skargę do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z wyraźną sugestią, że słowa posła Kaczyńskiego powinny być ukarane przez Komisję Etyki Poselskiej - podkreślił medyk.

