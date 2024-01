Białoruscy opozycjoniści informują o nowej fali represji wobec więźniów politycznych Alaksandra Łukaszenki. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, przedstawiciel Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka przekazał 23 stycznia, że "w całym kraju przeprowadza się setki rewizji i zatrzymań". Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do tych doniesień. MSZ podkreśliło na portalu X, że działania podejmowane przez władze w Mińsku "wymagają zdecydowanej reakcji".

MSZ chce przyjęcia kolejnych sankcji przeciw Białorusi. "Reżim Łukaszenki zwiększa presję"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że "przyjęcie kolejnego pakietu sankcji przeciwko Białorusi powinno nastąpić jak najszybciej". Resort przedstawił szczegółowo swoje stanowisko w oświadczeniu opublikowanym 25 stycznia.

"Stanowczo potępiamy systemowe represje władz białoruskich wobec własnego społeczeństwa, w tym aresztowanie Maryny Adamowicz, żony skazanego na 14 lat więzienia białoruskiego opozycjonisty Mikoły Statkiewicza" - przekazało MSZ. Ministerstwo zauważyło, że "sytuacja pod względem praw człowieka na Białorusi staje się coraz bardziej dramatyczna" z powodu "zwiększającej się presji reżimu Alaksandra Łukaszenki na społeczeństwo obywatelskie oraz politycznych oponentów".

MSZ o represjach na Białorusi: Warunki uwięzionych przeciwników reżimu urągają człowieczeństwu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że władze Białorusi próbują poprzez masowe zatrzymania i przeszukania zastraszyć obywateli. "Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 roku do więzień trafiło wiele tysięcy osób, a obecnie wciąż pozostaje w nich co najmniej 1400 więźniów politycznych. Warunki uwięzionych przeciwników reżimu urągają człowieczeństwu - opozycjoniści odbywają wyroki w przepełnionych, zimnych celach, z ograniczonym dostępem do opieki medycznej i ograniczonym kontaktem z bliskimi" - napisano w oświadczeniu MSZ. Resort podtrzymał dotychczasowe stanowisko polskiego rządu, który domaga się od białoruskich władz zaprzestania represji i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.