"PiS działa teraz wbrew swojemu DNA". Kulisy decyzji o braku szturmu na Sejm

- Wygramy to spokojem - przekonuje jeden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Inny dodaje, że nie wprowadzają szturmem swoich kolegów do budynku Sejmu, ale będą o to walczyć przede wszystkim na niwie prawnej. - PiS działa teraz wbrew swojemu DNA - dodaje kolejny. To DNA to twarda konfrontacja, a nie siła spokoju. Choć ten spokój można by też nazwać bezczynnością albo bezradnością.

REKLAMA

Zobacz wideo

PiS w Sejmie łagodnieje. Ale nie jest to proces dobrowolny, ale wymuszony. Nowogrodzka nie ma bowiem sposobu, aby cokolwiek na Wiejskiej zdziałać. PiS jest w mniejszości i niewiele może. Co najwyżej nadmuchiwać balon spekulacji, jak to PiS będzie się starało wprowadzić do budynku Sejmu swoich dwóch polityków - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Gdzieniegdzie politycy z obozu Zjednoczonej Prawicy radzili zaopatrzyć się w tony popcornu, tymczasem przydałaby się w Sejmie mocna kawa.

- Raczej się nie pojawią w Sejmie dzisiaj - przekonywał jeden z polityków PiS na starcie posiedzenia w czwartek.

Taka próba wejścia byłaby głośna i efektowna, ale w gruncie rzeczy upokarzająca. Oto bowiem - skoro marszałek Sejmu stoi na stanowisku, że nie są oni posłami - nie mogą oni wejść na teren Sejmu jako aktualni posłowie. I marszałek, i politycy obozu rządzącego drwią z Kamińskiego i Wąsika, zachęcając ich, by zawnioskowali o legitymacje byłych posłów, bo jako byli posłowie mieliby wtedy wstęp do Sejmu.

Klarownego planu na ich wejście do Sejmu i aktywność w najbliższych miesiącach PiS jeszcze nie ma.

Nowogrodzka nie zdecydowała się na ostry kurs i konfrontację z obozem rządzącym. Nie podjęto - jak do tej pory - próby wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu, a tym bardziej próby siłowej.

W konfrontacji z policją i strażą marszałkowską byliby na przegranej pozycji. Ale nie o siłę fizyczną przede wszystkim chodzi. Otóż w PiS - jak wynika z naszych rozmów - jest obawa, że pokażą się jako awanturnicy, wszczynający przepychankę czy wręcz bójkę. Jak już pisaliśmy w Gazeta.pl, w PiS dominują głosy, aby żadnej bójki nie prowokować. W PiS jest zresztą trauma po tym, jak emocje poniosły prezesa Jarosława Kaczyńskiego na starcie Sejmu tej kadencji - a to wdawał się w polemikę z marszałkiem Szymonem Hołownią i nic nie wskórał, a to zarzucił z mównicy premierowi Donaldowi Tuskowi, że jest agentem Niemiec. - Wyszliśmy wtedy na rozhisteryzowanych dziadków - tak mówił nam jeden z parlamentarzystów PiS. Ponadto w PiS za błąd uznano konfrontacyjny kurs w postaci głosowania przeciwko powoływaniu wicemarszałków z innych formacji i zapowiedź (później pod presją posłów) Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka o głosowaniu za odwołaniem Krzysztofa Bosaka z fotela "wice".

Większość posłów PiS uważa to za niepotrzebne i szkodliwe zachowania, które przyklejają do PiS łątkę kłótliwych. PiS jest zatem bojowe na demonstracjach ulicznych, pod zakładami karnymi, gdzie siedzieli Kamiński i Wąsik, ale nie w Sejmie. Wcześniej w PiS co bardziej krewcy przebąkiwali o okupowaniu mównicy, ale nikt się na to nie zdecydował. - Bo jak się wchodzi na mównicę, żeby ją okupować, to trzeba już wiedzieć, kiedy z niej zejść z honorem - mówi polityk PiS.

W obozie opozycyjnym trwa szukanie prawnego sposobu, by Kamiński i Wąsik mogli do Sejmu się dostać, PiS liczy tu na pomoc prezydenta Andrzeja Dudy.

Na razie brak próby dostania się do Sejmu ma oficjalne wytłumaczenie. Nasi rozmówcy z PiS przekonują, że Kamiński i Wąsik muszą podreperować zdrowie, nadwątlone - zwłaszcza u byłego szefa MSWiA - w wyniku strajku głodowego w czasie ok. dwutygodniowej odsiadki. To niezły pretekst, ale nie rzeczywisty powód.

Kamiński i Wąsik mieli siłę występować w mediach, ale nie żeby przyjść pod Sejmu. W TV Republika nie wyglądali na skrajnie wyczerpanych fizycznie, ale bardzo zadowolonych faktem odzyskania wolności. W zapowiedziach byli kategoryczni. - Na pewno się pojawimy, panie Hołownia, ale na naszych warunkach, a nie na pana - zapowiadał Kamiński. I dodawał, zwracając się do marszałka: - Niech czeka dalej. My się pojawimy. My wczoraj wyszliśmy z więzienia. Przebywam na konsultacji medycznej. Chcemy - w sposób zaplanowany, precyzyjny - pojawić się w Sejmie.

Wobec twardego stanowiska marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że ich mandaty zostały wygaszone, perspektywa, by mogli wrócić na Wiejską w roli posłów, jest w zasadzie wykluczona. Nowogrodzka rozważa, czy wystawić ich w wyborach do Parlamentu Europejskiego - na listach PiS do PE będzie jednak potwornie tłoczno, a mandatów mniej niż obecnie.