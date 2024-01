Lekarze reagują na słowa Kaczyńskiego o "torturach". Chcą kary. "Niebywały skandal"

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zareagowała na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS przymusowe karmienie nazwał "torturami", mówił też o "wsadzaniu rury do nosa". - Nie do pomyślenia jest, by polityk, będący przez blisko dekadę najbardziej wpływowym politykiem w Polsce, bez żadnego zastanowienia i bez żadnej odpowiedzialności w wypowiedziach publicznych mówił o tym, że osadzony podczas odbywania wyroku był torturowany - stwierdził Michał Bulsa, prezes ORL.

- W wypowiedzi Pana Kaczyńskiego wyraźnie słyszymy sugestię, że mogli to robić lekarze na zlecenie polityczne. Słowa posła Kaczyńskiego uważamy za niebywały skandal za który powinien ponieść odpowiedzialność polityczną - dodał.

Lekarze reagują na słowa Kaczyńskiego o "torturach". "Niebywały skandal"

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie złoży wniosek do prezydium parlamentu o ukaranie polityka za skandaliczne i niczym nieuzasadnione słowa pomawiające lekarzy. "Wypowiedź posła Kaczyńskiego względem zachowania lekarzy wobec osadzonych jest tak skandalicznym pomówieniem, że trudno uwierzyć, że ktoś z pełną świadomością mógł je powiedzieć. Stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża oburzenie środowiska lekarskiego, które czuje, że w Polsce wytwarza się atmosferę wrogości wobec lekarzy i przypisuje im się zdolność do 'tortur' wobec 'wrogów politycznych'" - podkreślają medycy.

- Słowa posła Kaczyńskiego w Sejmie są haniebne. Trudno objąć rozumem, jak ktoś mógł je powiedzieć. Jest to cyniczne wykorzystywanie sytuacji osadzonych do podgrzewania nastrojów społecznych i polaryzacji społeczeństwa. Traktujemy te słowa jako uderzenie w lekarzy, by obniżyć ich autorytet oraz zaufanie do sektora ochrony zdrowia. Za te słowa lekarzom należą się przeprosiny. Kierujemy skargę do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z wyraźną sugestią, że słowa posła Kaczyńskiego powinny być ukarane przez Komisję Etyki Poselskiej - zauważył Michał Bulsa.

Kaczyński mówi o torturach w więzieniu. "Osobista decyzja Tuska"

Przypomnijmy, podczas przerwy w posiedzeniu Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Polityk został zapytany o powody nieobecności w Sejmie zwolnionych już z zakładów karnych skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - wcześniej zapowiadali oni bowiem, że się w Sejmie pojawią. Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński deklarował, tuż po opuszczeniu murów więzienia: "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy".

Jak przekazał dziennikarzom prezes PiS, Kamiński i Wąsik "są w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu". - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - stwierdził Kaczyński.

Polityk został przez dziennikarzy zapytany o to, jak wyglądały rzekome tortury. Wówczas Kaczyński wspomniał o Kamińskim. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia - mówił Kaczyński. Dodał również, że "to jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia".

Gdy jedna z dziennikarek stwierdziła, że politycy po opuszczeniu więzienia nie wyglądali na ofiary tortur, Kaczyński stwierdził, że "tortury bywają różne". - Są takie, które widać na zewnątrz i są takie, których nie widać - dodał. Następnie przywołał przykład swojego wuja, który miał być torturowany przez Gestapo i tego również nie było po nim widać. Na pytanie dziennikarki, czy te przypadki można porównywać, prezes PiS odparł, że "można porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują".

