Syn Mariusza Kamińskiego odpowiada na słowa Donalda Tuska. "Pan musi się chować"

Donald Tusk 24 stycznia podczas konferencji prasowej, po tym, jak skazani politycy (Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik) opuścili więzienie, powiedział, że ich sprawa wcale nie została zakończona, a "dopiero się zaczęła". - To, co robili przez osiem lat, zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby używać Pegasusa do inwigilacji, nie mogliby nielegalnie inwigilować oponentów politycznych. Panowie Kamiński i Wąsik są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że kierowane przez nich służby chroniły chory układ władzy - powiedział Tusk. Syn Mariusza Kamińskiego zareagował na te słowa.

Kacper Kamiński twierdzi, że Donald Tusk "musi chować się w zaciszach gabinetów"

Kacper Kamiński opublikował 25 stycznia na portalu X wpis, w którym zwrócił się do premiera. "Panie Tusk. Ja i moja rodzina możemy być dziś dumni i wyjść z podniesioną głową do Polaków. To Pan musi się chować w zaciszach gabinetów przed obywatelami. Pan już jest skazany na hańbę na resztę życia" - napisał syn Mariusza Kamińskiego.

Donald Tusk: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą odpowiadali za inne rzeczy

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Donald Tusk powiedział, że "korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, jest bezprecedensowa", ponieważ "całe państwo było w nią zaangażowane". Premier podkreślił przy tym, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik muszą ponieść odpowiedzialność za działania, które podejmowali, gdy PiS sprawowało władzę.

- Ich ułaskawienie przez prezydenta nie zmienia faktu, że będą odpowiadać za inne rzeczy, których byliśmy świadkami w ostatnich ośmiu latach - powiedział premier.

Tusk dodał, że awantury w Sejmie to skutek działań podejmowanych przez PiS. Premier zauważył też, że obywatele woleliby z pewnością zająć się innymi sprawami niż konflikty polityków. - Jeżeli będą próbowali destabilizować życie naszego państwa, to pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi - podkreślił Donald Tusk.