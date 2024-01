Kaczyński mówił o "zbrodni". Mocna odpowiedź Hołowni: Rozumiem, że powinienem być rozstrzelany

Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek 25 stycznia "Gazecie Wyborczej", że jego zdaniem Szymon Hołownia łamie artykuł 127 Kodeksu karnego. - Uczestniczy w akcji siłowej zmiany ustroju państwa. To jest bardzo ciężkie przestępstwo, zbrodnia i sądzę, że przyjdzie czas, że będzie za to sądzony - stwierdził polityk PiS.

Zobacz wideo Duda wprowadzi Kamińskiego i Wąsika do Sejmu? Hołownia: Byłoby to nieobyczajne

Jarosław Kaczyński oskarżył Szymona Hołownię o "zbrodnię"

Jarosław Kaczyński poinformował, że złożono w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, ale jego zdaniem "wiadomo, że w tej chwili prokuratura nie będzie mogła tego wyegzekwować". - Przyjdą takie czasy, że będzie mogła i mam nadzieję, że ci panowie (Szymon Hołownia i nowy rząd - red.) resztę życia spędzą w więzieniu - kontynuował prezes PiS.

Szymon Hołownia odpowiedział na zarzuty Jarosława Kaczyńskiego: Rozumiem, że powinienem zostać rozstrzelany

Szymon Hołownia odniósł się do słów prezesa PiS. - Jarosław Kaczyński mówi o wcześniejszych wyborach, mówi też o zamachu stanu. Mówi, że stosowany jest terror i mówi, że ja popełniłem zbrodnie. Nie nadążam już trochę za tym potokiem metafor i ciężkich oskarżeń - powiedział marszałek Sejmu. - Jeżeli mnie oskarża o zbrodnie, to rozumiem, że powinienem zostać rozstrzelany zdaniem pana Kaczyńskiego - stwierdził Szymon Hołownia.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Michał Wójcik z PiS oskarżył marszałka Sejmu o łamanie konstytucji. Wójcik żądał dopuszczenia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do sprawowania mandatu. Szymon Hołownia odpowiedział posłowi, cytując konstytucję. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "Poseł PiS zagotował się na mównicy. 'To, co pan wyprawia, to jest hańba'".