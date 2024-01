Minister sprawiedliwości Adam Bodnar spotkał się w środę 24 stycznia z dziennikarką "The New York Timesa" Michelle Goldberg. Jak poinformował minister na portalu X, rozmowa dotyczyła przywracania praworządności w Polsce. Informację uzupełniało zdjęcie z gabinetu, który wyglądał nieco inaczej, niż za czasów rządów PiS.

Adam Bodnar wstawił zdjęcie z gabinetu. Nie było w nim krzyża i wybuchła burza. "Wpadnie tam rotacyjny katolik"

"Za mną kolejny intensywny dzień pracy. Na zakończenie rozmowa z red. Michelle Goldberg dla "The New York Times" o przywracaniu w Polsce praworządności. Jesteśmy w moim gabinecie w Ministerstwie Sprawiedliwości" - napisał Adam Bodnar.

Wpis oburzył prawicowych polityków, ale nie ze względu na treść, tylko element, którego ich zdaniem zabrakło na zdjęciu. Był nim krzyż, zastąpiony plakatem z napisem "Konstytucja". Politycy skomentowali zarówno kwestię dotyczącą konstytucji, jak i krzyża.

"Ostentacyjnie ściągnął Krzyż i powiesił w jego miejsce 'Konstytucję' którą ma wiadomo gdzie, bo wyżej są opinie prawne i uchwały. Rotacyjny katolik Szymon Hołownia na pewno wpadnie tam teraz z kamerą i nakręci jakieś żarciki dla swoich wyborców" - napisał europoseł Patryk Jaki z Suwerennej Polski. "Zdejmowania krzyży ciąg dalszy. Jeszcze w grudniu w miejscu plakatu wisiał krzyż. Symbole mają znaczenie. Adam Bodnar ma taki sam szacunek do krzyża jak do konstytucji, łamanej na każdym kroku. Ostatni miesiąc bezprawia dostarczył aż nadto dowodów" - komentował były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Krzyż zniknął z gabinetu ministra sprawiedliwości. "Państwo to nie kościół", "wolę Konstytucję jako wyznanie"

Innego zdania na temat krzyża w gabinecie ministra sprawiedliwości jest posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy. "Państwo to nie kościół, nie każdy musi wierzyć w zabobony, że jak się coś zdejmie ze ściany, to przyjdzie klęska. Poza tym krucyfiks to nie magiczny talizman" - napisała polityczka. "Mi krzyż w żadnym miejscu nie przeszkadza, ale nie rozumiem, co jest złego w tym, że minister sprawiedliwości zamiast krzyża wiesza w gabinecie plakat z napisem 'Konstytucja'. Wolę konstytucję jako wyznanie wiary ministra sprawiedliwości niż świństwa robione przez jego poprzednika pod krzyżem" - napisał dziennikarz Tomasz Lis.