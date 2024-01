Ależ emocje w czasie posiedzenia komisji sejmowej. "Pan jest kibicem Cracovii!"

Sejmowe komisje, które miały przeprowadzić dyskusję na temat działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2022 rok, przerwały swoje posiedzenie. Stało się tak, ponieważ na posiedzeniu pojawił się przedstawiciel TK, który zdaniem posłów "nie jest sędzią". Chodzi o Jarosława Wyrembaka, który przez rządzących uznawany jest za "sędziego-dublera".

Jak powiedziała przewodnicząca komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz, "przysyłanie osoby, która nie posiada statusu sędziego TK, aby przedstawiła sprawozdanie z działalności Trybunału, pokazuje, że TK funkcjonuje dziś poza pewnym ustrojem państwa". - Nie mamy możliwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi od organu do tego upoważnionego, od osoby, która zostałaby prawidłowo do tego upoważniona - podkreśliła polityczka.

Ależ emocje w czasie posiedzenia komisji. "Pan jest kibicem Cracovii!"

Po tym, jak obrady komisji zostały przerwane, wybuchła awantura. - Jak tu się traktuje posłów Rzeczpospolitej?! - krzyczała Anna Milczanowska z PiS. - I pan jest kibicem Cracovii! - powiedziała w pewnym momencie do Pawła Śliza z Polski 2050. - Tak, jestem - odparł zdziwiony polityk.

Do słów posłanki odniósł się też w serwisie X. "Coś pani zdradzę - jej oddałem serce swe, ona najpiękniejszym snem. W biel i czerwień stroi się, kocham ją, a ona mnie! W miłości nie ma miejsca na wstyd, gdyż prawdziwe uczucie jest czyste i bezwarunkowe" - napisał. Do wpisu odniósł się jego partyjny kolega. "Paweł, co ta Pani chciała przekazać...? Że była na większej ilości meczów niż Ty, czy co...?" - zapytał Michał Gniatkowski. "No właśnie też nie wiem" - odpowiedział krótko Paweł Śliz.

