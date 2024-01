Kaczyński mówił o torturowaniu Kamińskiego i Wąsika. Cimoszewicz: Było im zimno

W czwartek Jarosław Kaczyński mówił o rzekomych "torturach", których w zakładach karnych doświadczyć mieli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Do tych słów odniósł się w rozmowie z RMF FM Włodzimierz Cimoszewicz. - Zastanawiałem się, co to może znaczyć. Być może chodziło mu o to, że obaj panowie spędzili pierwszą noc w areszcie na Grochowie, gdzie zdaje się, że rzeczywiście panują nie najlepsze warunki - było im zimno - powiedział.

Zobacz wideo Duda wprowadzi Kamińskiego i Wąsika do Sejmu? Hołownia: Byłoby to nieobyczajne

- Trudno jest jednak zarzucać Tuskowi, że w ciągu paru tygodni kierowania rządem wydał zarządzenie, żeby tam było tak źle. Raczej pisowcy powinni mieć pretensje do siebie, że przez osiem lat nie zadbali o remont tego aresztu - stwierdził.

Były premier skomentował też słowa Kaczyńskiego o przymusowym dokarmianiu Mariusza Kamińskiego, który w więzieniu miał prowadzić protest głodowy. - To stało się na podstawie decyzji sądu, wydanej wobec opinii lekarzy, którzy stwierdzali, że stan zdrowia Kamińskiego to wymusza. Również politycy PiS mówili, że życie Kamińskiego jest zagrożone, więc trudno się dziwić, że służba więzienna w tym kierunku działała - zauważył Włodzimierz Cimoszewicz.

Kaczyński mówi o torturach w więzieniu. "Osobista decyzja Tuska"

Podczas przerwy w posiedzeniu Sejmu 25 stycznia prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Polityk został zapytany o powody nieobecności w Sejmie zwolnionych już z zakładów karnych skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - wcześniej zapowiadali oni bowiem, że się w Sejmie pojawią. Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński deklarował, tuż po opuszczeniu murów więzienia: "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy".

Jak przekazał dziennikarzom prezes PiS, Kamiński i Wąsik "są w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu". - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - stwierdził Kaczyński.

Polityk został przez dziennikarzy zapytany o to, jak wyglądały rzekome tortury. Wówczas Kaczyński wspomniał o Kamińskim. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia - mówił Kaczyński. Dodał również, że "to jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia".

Gdy jedna z dziennikarek stwierdziła, że politycy po opuszczeniu więzienia nie wyglądali na ofiary tortur, Kaczyński stwierdził, że "tortury bywają różne". - Są takie, które widać na zewnątrz i są takie, których nie widać - dodał. Następnie przywołał przykład swojego wuja, który miał być torturowany przez Gestapo i tego również nie było po nim widać. Na pytanie dziennikarki, czy te przypadki można porównywać, prezes PiS odparł, że "można porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują".

