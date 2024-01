Kamiński i Wąsik "w bardzo złym stanie zdrowia"? Tak mówi Kaczyński, a oni brylują w mediach

Większość obserwatorów życia politycznego i sami politycy obstawiali, że w czwartkowy poranek Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawią się w Sejmie. Krótko przed startem posiedzenia prezydium Sejmu podjęło decyzję, by nie blokować pojedynczych przepustek - gdyby byli posłowie się pojawili, mieli otrzymać wejściówki, które uprawniają do wejścia do budynku, ale już nie do uczestnictwa w pracach posłów.

Obrady wystartowały, a miejsca po Kamińskim i Wąsiku pozostały puste. Dziennikarze pytali więc, dlaczego ci nie pojawili się w Sejmie. Jarosław Kaczyński ocenił, że politycy "są w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu".

- Szczególnie jeden z nich czuje się źle, zastosowano wobec niego tortury. (...) Decyzja na pewno zapadła na samej górze, jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska, on osobiście powinien za to odpowiadać. Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady przegród nosowych, wprowadzono rurę, co powodowano wielki ból. Wiedząc, że za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia - mówił Kaczyński.

Terlecki: Może się leczą...

W tym samym tonie wypowiadał się poseł Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzem Gazeta.pl Jackiem Gądkiem. - Może się leczą, przechodzą badania - mówił były wicemarszałek. Pytany o wejście Kamińskiego i Wąsika do budynku, odpowiedział, że "nie wyobraża sobie, żeby posłowie nie weszli do Sejmu".

Terlecki z pewnym sceptycyzmem odniósł się natomiast do pomysłu Jarosława Kaczyńskiego dotyczącym przyspieszonych wyborów. Poparł jednak słowa prezesa o tym, że "w państwie sytuacja jest dramatyczna ze względu na łamanie prawa przez tą całą koalicję".

Tymczasem byli posłowie pełnią tzw. posługę medialną. W środowy wieczór gościli u Danuty Holeckiej w Telewizji Republika, a ok. 8:00 rano Maciej Wąsik był już gościem Radia WNET. - Sprawuję mandat poselski i będę go wypełniał, najlepiej jak potrafię i najlepiej jak dają mi możliwości zewnętrzne. Nie powiem, co dokładnie będę robił, natomiast jestem posłem na Sejm. Próbowano pozbawić mnie i Mariusz Kamińskiego mandatu poselskiego poprzez pozorny wyrok sądu - mówił Wąsik.

Kamiński i Wąsik: Pojawimy się w Sejmie na naszych warunkach

Natomiast ok. 13:00 obaj panowie pojawili się w telewizji wPolsce, gdzie przedstawiono ich jako "Pierwszych więźniów politycznych Tuska". Pytani o to, dlaczego nie poszli do Sejmu, odpowiadali wymijająco, szybko przechodząc do oskarżania premiera o to, że jest "tchórzem". Zapytani o to samo jeszcze raz, mówili rozbawieni o marszałku Szymonie Hołowni: - Niech czeka dalej.

Kamiński zająknął się o kontroli lekarskiej, którą rzekomo przechodzi, by ostatecznie stwierdzić, że w Sejmie byli posłowie pojawią się w najbliższych dniach "na swoich warunkach" i "w sposób zaplanowany, bardzo precyzyjny".

Politycy mówili również o pobycie za kratkami. - W areszcie na Grochowie była taka sytuacja, że próbowano przeprowadzić rewizję osobistą i przy każdym wyjściu z celi zakładać kajdanki. Odmówiłem, powiedziałem, że tylko przemocą mogą coś takiego zrobić. Powiedzieli, że to regulamin tego wymaga. Powiedziałem, że ten regulamin nie dotyczy mnie, ponieważ on nie dotyczy więźniów politycznych, ale więźniów kryminalnych, a takim więźniem nie jestem i nie będę go przestrzegał - opowiadał Kamiński.

Były minister tłumaczył się też z gestu Kozakiewicza, który pokazał w Sejmie. Przekonywał, że nie był to gest wulgarny, a działanie człowieka, który wie, że trafi do więzienia i słyszy w Sejmie "partyjny motłoch". Wąsik z kolei twierdził, że politycy "mieli być złamani, jak jego mama zatrzymana w wigilię przez NKWD".