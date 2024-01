Duda pojawi się w Sejmie z Kamińskim i Wąsikiem? Hołownia reaguje na pogłoski

W parlamencie, po ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na nowo rozgorzał spór o ich mandaty poselskie. Koalicja rządowa stoi jednoznacznie na stanowisku, że obaj politycy stracili prawo do zasiadania w Sejmie w chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku. Przeciwnego zdania są prezydent i politycy PiS - w ich ocenie Wąsik i Kamiński są posłami, ponieważ zostali wcześniej ułaskawieni przez prezydenta.

REKLAMA

Zobacz wideo Terlecki o nieobecności Wąsika i Kamińskiego w Sejmie: Może się leczą?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie pojawili się w czwartek w Sejmie, choć tak mogły sugerować wcześniejsze zapowiedzi polityków PiS. Poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik na początku posiedzenia zwrócił się do Szymona Hołowni o dopuszczenie Wąsika i Kamińskiego do udziału w obradach, zarzucając jednocześnie marszałkowi łamanie prawa. Tłumaczył, że w obu przypadkach zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że politycy dalej są posłami.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się do tego wniosku i zacytował artykuł 99. ustęp 3. Konstytucji. Wynika z niego, że do Sejmu i Senatu nie mogą być wybrane osoby, które zostały prawomocnie skazane wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Kamiński i Wąsik mogli ubiegać się o przepustkę i wejść na teren Sejmu (nie na salę posiedzeń), ale z tego nie skorzystali.

Kamiński i Wąsik przyjdą z prezydentem do Sejmu? Hołownia komentuje

W czwartek zaczęły krążyć nieoficjalne doniesienia, wskazujące, że prezydent Andrzej Duda mógłby przyjechać do Sejmu wraz z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąskiem. Dzień wcześniej prezydent przyjął obu polityków PiS w Pałacu Prezydenckim.

- Nic o tym nie słyszałem. Prezydent, jeśli by się tu pojawił, to zawsze jest w parlamencie mile widzianym i oczekiwanym gościem. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prezydent wprowadza do budynku Sejmu osoby, które nie mogą przebywać na jego terenie - skomentował w rozmowie z dziennikarzami marszałek Szymon Hołownia. - To byłoby nieobyczajne i nie podejrzewam o takie chęci prezydenta. Po drugie byłoby absolutnie nieuprawnioną ingerencją władzy wykonawczej we władzę ustawodawczą - dodał.

- Chcemy w sposób zaplanowany, precyzyjny pojawić się w Sejmie. Na pewno się pojawimy, panie Hołownia, ale na naszych warunkach, a nie na pana - deklarował w czwartek w telewizji wPolsce.pl Mariusz Kamiński. Nie ujawnił jednak szczegółów.