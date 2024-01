Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, prawomocnie skazani przestępcy i politycy PiS, ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, pojawili się w czwartek (25 stycznia) w programie wPolsce.pl. Na antenie odnieśli się do swojego statusu i mówili o powrocie do Sejmu. - Tusk i cała ta ekipa to są tchórze, którzy traktują nas jak wrogów publicznych numer jeden, kreują nas na bandytów, zbrodniarzy i przestępców - skarżył się Kamiński na antenie.

Kamiński i Wąsik zapowiadają dalsze kroki. "Pojawimy się w Sejmie na naszych warunkach"

Politycy odnieśli się do trwającego posiedzenia Sejmu oraz oświadczenia marszałka Szymona Hołowni na temat wygaszenia ich mandatów poselskich. - Niech czeka dalej. My się pojawimy. My wczoraj wyszliśmy z więzienia. Przebywam na konsultacji medycznej. Chcemy w sposób zaplanowany, precyzyjny pojawić się w Sejmie. Na pewno się pojawimy, panie Hołownia, ale na naszych warunkach, a nie na pana - zapowiedział Mariusz Kamiński.

Kamiński i Wąsik wciąż podtrzymują, że nadal pełnią mandaty poselskie, choć, jak stanowi konstytucja, wygasły one z chwilą, gdy zapadł na nich prawomocny wyrok skazujący; i ułaskawienie tego nie zmienia. - Nie jesteśmy "byłymi posłami", jesteśmy posłami, mamy legitymacje poselskie. Mamy wyrok Sądu Najwyższego i PKW nie wygasiła naszych mandatów i nie ogłosiła naboru na miejsca po nas. To, co robią Hołownia, Tusk i reszta, to jest bezprawie i uderzenie w fundamenty systemu demokratycznego - perorował poseł Kamiński.

- Jeśli oczekują spotkania ze mną, to odbędzie się ono na moich warunkach. Odbędzie się na warunkach, które są opisane w regulaminie Sejmu i funkcji, którą wykonuje marszałek Sejmu - skomentował zapowiedź Kamińskiego Szymon Hołownia. - Od strony czysto ludzkiej rozumiem pozycję obu panów. Chcą zaznaczyć swoje stanowisko. Mam nadzieję, że w tym, co mówią, nie pobrzmiewa element groźby, bo to by bardzo źle o nich świadczyło - zaznaczał marszałek Sejmu.

Mariusz Kamiński skarży się na działania rządu. "To są ludzie bezwzględni"

Sytuację polityków oraz ich nieobecność na posiedzeniu Sejmu komentował również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił o ich stanie zdrowia oraz rzekomych torturach, którym mieli być poddawani. - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury - twierdził prezes PiS o Mariuszu Kamińskim. - Jestem przekonany, że to decyzja osobista Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać.

Politycy chwalili również mobilizację zwolenników PiS podczas manifestacji, która odbyła się w Warszawie. - Dało nam to wielką nadzieję, że będzie opór przeciwko bezprawiu, które dzieje się w naszym kraju. Widzimy, co dzieje się mediach, co dzieje się w prokuraturze - mówił Mariusz Kamiński. Rząd nazwał reżimem, zarzucił mu bezwzględność i chęć zniszczenia opozycji.