Liberalizacja prawa aborcyjnego. Hołownia podał prawdopodobną datę

W środę do Sejmu wpłynął projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej, zakładający możliwość przerywania ciąży do 12. tygodnia. Wcześniej, w listopadzie, Lewica zgłosiła dwa swoje projekty. Jeden z nich także dotyczył możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia, a drugi zakładał wykreślenie z kodeksu karnego sankcji za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (grozi za to do 8 lat więzienia).

- Te dwa projekty Lewicy mają już numery druków, projekt Platformy Obywatelskiej trafi do normalnej ścieżki konsultacyjnej, tak jak projekty Lewicy - przekazał w czwartek w Sejmie marszałek Szymon Hołownia. Jak dodał, chciałby, by w marcu lub w kwietniu posłowie poświęcili na te projekty jeden dzień posiedzenia. - Tak, żeby były w pierwszym czytaniu razem, a potem trafiły do komisji. Komisja zdecydowałaby, co z nimi zrobić, czy je uwspólniać, czy traktować oddzielnie, czy powołać komisję nadzwyczajną - wyjaśnił Hołownia.

- Nie jestem zwolennikiem tego, byśmy te projekty wrzucali po kolei jeden po drugim na kolejne posiedzenia Sejmu, tylko żebyśmy tę sprawę potraktowali poważnie, wiedząc, że mamy na tej sali różne zdania - dodał.

Liberalizacja prawa aborcyjnego. Donald Tusk: Będziemy przekonywali do odważnego kroku

Pytany o to, czy jest szansa na liberalizację prawa aborcyjnego, premier Donald Tusk zaznaczył, że "w niektórych klubach poselskich posłanki i posłowie nie będą jednolicie głosować". - Tego typu deklaracje słyszeliśmy od marszałka Hołowni, czy prezesa Kosiniaka-Kamysza. Trudno mi powiedzieć, ilu posłów, posłanek z klubów Polska 2050 i PSL będzie głosowało w ten czy inny sposób. Dzisiaj wygląda na to, że tej większości nie ma - ocenił.

- Na pewno jest większość na zmianę status quo, gotowość do liberalizacji dotyczy większości w Sejmie. Dużo bardziej konserwatywni w tej kwestii są panowie Kosiniak-Kamysz i Hołownia. Czy znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie? W praktycznych działaniach rządu na pewno tak. Mówię o rekomendacjach konsultantów krajowych, być może pewnych zapisach w rozporządzeniach pani minister zdrowia - wskazywał. - Będziemy cały czas przekonywali pana marszałka i pana prezesa Kosiniaka-Kamysza do jakiegoś odważnego kroku naprzód - zapowiedział Donald Tusk.