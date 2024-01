Kaczyński ponuro o "okresie przejściowym" i wyborach: Można zastosować różne metody

- Sądzę, że prawdziwym wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać. Z tym że powinien być jakiś okres przejściowy. Mamy sytuację nadzwyczajną, Konstytucja przestała praktycznie obowiązywać. W związku z tym można zastosować różne metody. Po prostu jest łamana - mówił w czwartek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami, odnosząc się do bieżącej sytuacji politycznej.

Zobacz wideo Tisk odniósł się do obraźliwych słów Kaczyńskiego: Nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy

Wcześniej prezes PiS zarzucił marszałkowi Szymonowi Hołowni, że "uczestniczy w akcji siłowej zmiany ustroju państwa". - To jest bardzo ciężkie przestępstwo, zbrodnia. Sądzę, że przyjdzie czas, że będzie za to sądzony - powiedział Jarosław Kaczyński. - Mam nadzieję, że ci panowie resztę życia spędzą w więzieniu - dodał.

Jarosław Kaczyński o Kamińskim i Wąsiku: Sądzę, że są w bardzo złym stanie zdrowia

Pytany o to, dlaczego politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie pojawili się w czwartek w Sejmie, Kaczyński ocenił, że to "są w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu".

- Szczególnie jeden z nich czuje się źle, zastosowano wobec niego tortury. (...) Decyzja na pewno zapadła na samej górze, jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska, on osobiście powinien za to odpowiadać. Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady przegród nosowych, wprowadzono rurę, co powodowano wielki ból. Wiedząc, że za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia - mówił Jarosław Kaczyński. Według prezesa PiS "ludzie, którzy stosują takie metody, powinni za to odpowiedzieć nie drobnymi karami, ale wieloletnimi karami więzienia".