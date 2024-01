Podczas czwartkowego (25 stycznia) posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Głos w sprawie inicjatywy zabrał również premier Donald Tusk. - Warto angażować się w życie publiczne, żeby doczekać momentu takiego, jak dzisiaj. Widzę na twarzach, na których rzadko gości uśmiech, autentyczny uśmiech szczęścia. Ci, którzy są najsłabsi, którzy tak często byli pogardzani przez władzę, mają dzisiaj swój dzień - mówił premier.

Donald Tusk w Sejmie: Ten dzień jest dla mnie szczególnie symboliczny

- Ten dzień jest dla mnie szczególnie symboliczny. Tak nieszczęśliwie się składa, że siedzę bardzo blisko prezesa Kaczyńskiego. Czasami słyszę, co mówi. Gdy przemawiał minister Kołodziejczak i zwrócił się do niego per "panie Kaczyński", on odpowiedział mu "ty gówniarzu" - mówił premier podczas swojego wystąpienia.

- Pół godziny później, gdy na tę mównicę wyszła przedstawicielka tysięcy rodzin, które z trudem zbierały podpisy pod ustawą. Ustawą, która ma pomóc najbardziej poszkodowanym, to nie znalazł nawet minuty czasu, by posłuchać, na czym polega los ludzi najbardziej szlachetnych. Natomiast macie zawsze czas, by przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem wynosić na wyżyny - krytykował zachowanie środowiska Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy. Zrujnowaliście ten kraj właśnie dlatego, że tak traktujecie niepełnosprawnych i ich opiekunów, tak traktujecie oponentów, tak traktujecie przestępców. Cała Polska zobaczyła to w ostatnich kilku dniach - zaznaczał premier.

Sejm proceduje ustawę o rencie socjalnej. Donald Tusk: To wy jesteście najsilniejsi

- Tylko dlatego warto iść do wyborów, by ci ludzie, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych doczekali momentu, w którym widzą, że władza jest po to, by o nich zadbać - podkreślał premier Donald Tusk. Z uznaniem mówił o sile osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. - Rodzice i opiekunowie osób z najcięższymi niepełnosprawnościami to nie jest najsłabsza, a najsilniejsza grupa społeczna. To wy jesteście najsilniejsi - mówił.

- Dzięki wam Polska jest trochę lepsza. Dzięki wam to, co dzieje się w Polsce, jest piękniejsze. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Obiecuję, że będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, by ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem - zapewnił na koniec.